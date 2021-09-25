參院確認 潘愉任華府聯邦法官 首位亞裔女性

參院24日以68-30票通過潘愉的聯邦法官任命案，潘愉成為華府聯邦巡迴法院首位亞裔女法官。(取材自推特)

聯邦參院 24日以68：30票通過華裔潘愉(Florence Pan)擔任華府聯邦巡迴法院法官任命案，使得潘愉成為擔任該職的首位亞裔。

潘愉曾任聯邦檢察官，2009年起任華府高等法院法官，2016年獲歐巴馬提名 出任聯邦法官，當時共和黨主控的參院司法委員會通過她的任命案，卻未獲全院投票確認，等川普上台後，川普另提名福瑞吉克(Dabney Freidrich )。

潘愉將接替非裔柯坦吉‧傑克遜(Ketanji Brown Jackson)；拜登總統在3月宣布傑克遜接替加蘭德擔任聯邦上訴法院法官案獲參院確認後，就提名潘愉接替傑克遜；傑克遜6月獲參院確認。

參院司法委員會主席德賓( Dick Durbin，伊利諾州)說，潘愉獲提名具歷史意義，會讓聯邦法院充分反映種族多元。

拜登迄今提名了43人出任聯邦司法單位要職，潘愉是第14位任命案獲得參院通過的；川普四年共提名了234人。

參院司法委24日也通過海登斯(Toby Heytens) 出任聯邦第四巡迴上訴法院法官；海登斯原為維吉尼亞州 檢察長，任內替州長的疫情緊急命令辯護，也贊同移除邦聯名將李將軍的銅像。

司法委員會另外也通過納賈拉(Sarala Vidya Nagala)和威廉斯( Omar Williams)出任康州聯邦法院法官，以及翟爾斯(Patricia Tolliver Giles )和納克曼諾夫(Michael Nachmanoff )出任維吉尼亞州東區聯邦法院法官的任命。