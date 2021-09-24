哈利、梅根訪紐約 退出王室後首次重大公開行程

英國哈利王子與妻子梅根23日展開美國紐約行。 美聯社

英國哈利 王子與妻子梅根 今天展開美國紐約行，首站參訪911國家紀念博物館和「自由塔」世貿中心一號大樓，這是兩人卸下英國高階王室成員職務以來的首次重大公開行程。

哈利與梅根（Meghan Markle）在紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）和紐約市 長白思豪（Bill de Blasio）陪同下，參觀世貿中心一號大樓100樓和102樓觀景台。梅根對於重返紐約表示「太棒了」。

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兩人之後拜會美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）；湯瑪斯-葛林斐德在推特張貼合照表示，3人針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、種族正義和提高心理健康意識議題進行討論。

國際倡議組織「全球公民」（Global Citizen）主辦的演唱會25日將在紐約中央公園登場，哈利和梅根預計也將出席這場以提升氣候變遷、疫苗平等和女性意識為宗旨的活動。

哈利與梅根目前定居美國加州，英國「天空新聞網」（Sky News）報導，這是兩人自去年初閃電卸下英國高階王室成員職務以來的首次重大公開行程。