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華為設備威脅美國安 商務部長：必要時將採取更多行動

中央社／華盛頓23日綜合報導
美國商務部長雷蒙多。（路透）
美國商務部長雷蒙多。（路透）

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，在若干共和黨國會議員要求採取更多措施後，拜登政府將在必要時，對中國電信巨擘華為採取進一步行動。

華府認為華為在許多方面對美國國家安全構成威脅，並積極遊說其他國家建置下一代5G網路時切勿使用華為設備。華府表示，華為與中國政府和軍方關係密切，使這家企業易受「中國政府施壓，參與間諜任務」。

雷蒙多接受路透專訪時被問到華為問題，她說自己在1月間告訴共和黨議員，「我不會軟弱，事實勝於雄辯…我們沒有，他們勿需擔心」。

前川普政府2019年5月把華為納入「美國實體清單」（U.S. Entity List），禁止這家中國公司在未經政府許可下向美國企業取得零組件和技術。雷蒙多表示，這個清單「是我們工具箱中非常有力的工具，我們將把它運用至最大程度，以保護美國國家安全」。

雷蒙多還說：「我們會做得更多嗎？如果有必要，答案是肯定的。」

對於雷蒙多這番說法，華為拒絕發表評論。

華為去年11月表示，將把旗下手機品牌榮耀終端公司出售給30多個代理商和交易商組成的財團。14名共和黨聯邦眾議員上個月要求商務部，把榮耀終端公司也納入實體清單。

這些共和黨議員在信中說，榮耀被切割，是意圖閃避美國出口管制政策。信中引述分析人士說法表示：「出售榮耀會讓這家公司能夠取得賴以維生的半導體晶片與軟體，若不執行切割，可能會被封殺。」

雷蒙多表示，商務部已持續將其他企業納入實體清單。

今年6月，有5家中國企業被納入這份清單，因為他們涉及新疆維吾爾和其他穆斯林少數族裔的強迫勞動。

雷蒙多說：「我們會繼續致力實施出口管制。」

華為 雷蒙多 美國

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