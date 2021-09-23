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4.32億元兆彩 曼哈頓中城披薩店售出

記者顏嘉瑩╱紐約報導
Pronto Pizza店21日晚售出價值4億3200萬元的兆彩頭獎彩票。(截屏自ABC7電視台)
Pronto Pizza店21日晚售出價值4億3200萬元的兆彩頭獎彩票。(截屏自ABC7電視台)

紐約市一名幸運兒21日購買彩票後，中得價值高達4億3200萬元的兆彩(Mega Millions)頭獎；根據紐約州樂透局(New York Lottery)22日消息，本期頭獎於21日在曼哈頓中城的一間披薩店售出。

賣出頭彩彩票的是位於曼哈頓西48街的「Pronto Pizza」店，業主David Khiralla表示為得獎者感到相當開心，「同時我也希望中獎人是我自己」；他表示，或許得主正好需要這一筆錢，「我希望我們店也能陸續開出其他獎項」。

自今年6月8日兆彩在伊利諾州開出頭獎後，就再也沒有人中頭彩，獎金也不斷累積，本期的中獎號碼，為36、41、45、51、56，超级球(Mega Ball)號碼為13，由一人獨得頭獎；根據兆彩公司信息，這是紐約今年以來，第二次開出頭獎。

該間餐館的彩票生意似乎受到眷顧，根據Khiralla表示，此次並非該餐館首次開出頭彩，幾年前也有人向他購買彩票，獲得300萬元獎金；2009年的刮刮樂，也有人現場刮中100萬元。

也因為該店賣出的彩票屢次開出巨額獎金，也讓披薩店的生意相當火熱，還有不少民眾專程到他的店裡買彩票，Khiralla說，「眾所皆知，這是一個幸運的地方，如果你夠幸運就能夠得獎；如果還不夠幸運，那就下次再試試」；他也開玩笑的說：「我們的披薩很正常，沒有獨家秘密。」

獲得該筆4億3200萬元獎金的贏家，可選擇一次抱回3億1500萬元獎金 ，也可選擇將獎金分30年領取；二獎的100萬元，則開在康州；根據兆彩網站，獲得兆彩頭獎的機率，為3億257萬5350分之一。

紐約市 曼哈頓 紐約州

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