佛州移民執行法部分條文涉種族歧視 聯邦法官裁定無效

佛羅里達州州長德桑提斯2019年簽署的移民執行法，已被聯邦法院裁決至少部分條文無效。(美聯社)

佛羅里達州2019年制定的移民 執行法部分條文 ，聯邦法官22日以「出於種族動機而制定」為由，裁定無效。

佛州 共和黨政府雖然把移民執行法中「禁止地方政府提供庇護 所」的條款當作施政重點，聯邦法院法官貝絲‧布魯姆(Beth Bloom)22日裁定無效，並要求地方執行單位盡量配合聯邦移民執行當局，給移民提供庇護。

2019年州議會通過該法後，州長德桑提斯大肆宣揚，簽署實施；如今，被聯邦法院裁決至少部分條文無效，州長辦公室表示將上訴。

布魯姆說，禁止地方政府提供庇護所這條法律，是出於種族動機而制定，支持者拿不出證據，證明非如此無法降低犯罪率。

她在裁決書中寫道，「讓公然提倡仇外、國族主義及種族主義意識形態的仇恨團體參與立法程序，違反程序正義，」州議會讓這種團體涉入立法程序，顯示州議會藉通過該條款，宣揚、認可它們的種族偏見。

她引述遊說團體和州參議員葛如特斯(Joe Gruters)助理之間多次通訊的內容，證明這位立法提案人暨共和黨佛州黨部主委受到民間團體的影響。

她指出，2019年州議會開議期間，遊說團體分明顯示出種族偏見和歧視心態，葛如特斯和助理群卻視而不見。

葛如特斯未立即答覆美聯社記者有關詢問。

州長辦公室認為，依州議會決議行事毫無問題，揚言一定上訴到底。

州長發言人塔琳‧芬斯克(Taryn Fenske)說，聯邦法官再度把「憲法認可的州府法律條例」的一部分禁制住了；她並指出：「我們不同意這位法官的裁決，我們預期會贏得上訴法院的裁決。」

民主黨和移民權益團體讚揚布魯姆的裁決。「佛州向來是，也將永遠是移民州。」州議會眾議員史密斯(Carlos Guillermo Smith)說，佛州州民該有民意重於政治的議會，不是一再浪費公帑、替極端立法辯護的議會。