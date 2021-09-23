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臉書用戶審查遭疑雙標 獨立監督委員會要查

編譯洪毅╱綜合22日電
臉書建置的XCheck系統在引發以雙重標準審查用戶貼文之爭議後，臉書的獨立監督委員會宣布將展開調查。(美聯社)
臉書建置的XCheck系統在引發以雙重標準審查用戶貼文之爭議後，臉書的獨立監督委員會宣布將展開調查。(美聯社)

華爾街日報報導披露，臉書(Facebook)建置系統以雙重標準審查用戶貼文後，臉書的獨立監督委員會(Oversight Board)表示將會調查；此外，相關報導中有關影響青少年身心健康的議題，也引起部分國會議員的注意。

報導指出，臉書以雙標審查用戶貼文的消息曝光後，監督委員會21日表示，此消息再度讓外界關注臉書決策並不一致的問題，也表明促進臉書的透明度，以及獨立監督對用戶的重要性，而委員會也將啟動調查，瞭解臉書就雙標問題的表態是否是坦白的。

華爾街日報先前曾報導說，臉書建置一項名為XCheck的系統，是專為如政治界、新聞界等特殊人士建置的貼文控制系統，但名單逐漸膨脹到數百萬人，當中還有部分人士適用「白名單」，得以不受如一般用戶那樣的貼文審查，形同是為少數菁英「量身打造」。

臉書發言人史東(Andy Stone)就當時的報導曾回覆說，這是避免出錯的「嘗試性」措施，執行上確實有「不完美」的地方，白名單制度將逐漸汰除。

臉書曾將該系統告知監督委員會，不過表示該系統只涉及到「少部分的決定」；該委員會現在要求臉書在未來幾天內提供更多報告。

華爾街日報日前一系列報導還揭露臉書對青少年身心健康的影響，演算法爭議，甚至存在販毒或人口販運集團用戶等，引起國會議員注意。

聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)表示，他將要求臉書主管在30日參加聽證會，因為報導揭露，臉書一直都知道Instagram會直接對以少女為主的用戶產生飲食失調、身心健康、甚至自殺傾向等不良影響。

聯邦參議員麥克．李(Mike Lee)則說，一系列的爭議說明，臉書就是因為沒有競爭對手，知道用戶別無選擇，因此對品質管理、品牌形象，甚至用戶安全都不必太在乎。

臉書 華爾街 參議員

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