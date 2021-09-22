戰勝歧視 被迫退役LGBTQ軍人享相同福利

美軍正式廢除「不問不說」(Don't Ask Don't Tell)政策剛滿十周年之際，退伍軍人事務部宣布，因此政策而被迫汰除退役的所有退伍軍人，都將與一般循正式管道退役的軍人享有相同的退役福利 ，預計有1萬4000名退伍軍人受惠。

退伍軍人事務部在聲明中說：「過去因『不問不說』政策被汰除退役的軍人，應與其他所有退伍軍人一樣，本部將確保每一位為國奉獻的軍人，都能平等地享有本部提供的各項福利。」

反歧視 同性戀非政府組織GLAAD對此聲明表示歡迎，公關部主任費拉羅(Rich Ferraro)指出，退伍軍人劃時代的聲明，終結了性向歧視的歷史，並讓LGBTQ 退伍軍人真正享受到醫療福利、退休金、租屋補助等這些他們本應享有的福利。

他說：「在廢除不問不說政策的十周年紀念之際，我們在軍隊中看到了許多LGBTQ的軍人能勝任職務，退伍軍人部的聲明讓所有被不公平汰除的LGBTQ軍人等到了遲來的正義。」

退伍軍人部副部長凱拉．威廉斯(Kayla Williams)表示，她自己就是雙性戀，在不問不說政策下的軍隊中服役；她說：「我花了好幾年的時間才真正擺脫不問不說的陰影，看到現在所有軍人都能公開性向，我真的很驕傲。」

1993年以前，LGBTQ完全禁止於軍隊中服役，前總統柯林頓上台後，意欲完全廢除此禁令，但遭軍方高層及國會議員強烈反對，因而最終白宮推出「不問不說」政策，只要不主動出櫃，軍方也不會調查性向，但一旦被查到，一律強制汰除。

直至2010年前總統歐巴馬頂住各界壓力，正式廢除此一歧視LGBTQ的政策，並自2011年9月20日生效，此後所有LGBTQ的軍人均可以自由表達性別與性向認同，不必再擔心會因此影響軍中前途。