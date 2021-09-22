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特斯拉升級自駕系統 NTSB：言辭誤導且不負責任

編譯洪毅╱綜合21日電
特斯拉執行長馬斯克上周宣布，其自動駕駛系統將會升級，要將原本主要用於高速公路的自駕系統，擴展到更方便在市區使用。(美聯社)
特斯拉執行長馬斯克上周宣布，其自動駕駛系統將會升級，要將原本主要用於高速公路的自駕系統，擴展到更方便在市區使用。(美聯社)

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)上周宣布，其自動駕駛系統將會升級；不過華爾街日報報導，國家運輸安全委員會(NTSB)主席珍妮佛．霍曼迪(Jennifer Homendy)對此說則有批 評，甚至說特斯拉的措辭「具誤導性而且不負責任」。

霍曼迪接受華爾街日報專訪時抨擊，馬斯克使用「完全的自動駕駛技術」形容他們的系統「具誤導性而且不負責任」，「很明顯地，他讓非常多的人誤用、濫用這樣的系統」。

以精確定義來說，特斯拉的「自駕系統」應該是「輔助系統」，特斯拉也有示警說，駕駛應隨時保持注意，且將方向盤放在手上；但是霍曼迪說，相較於行車手冊或網站上的警語，消費者顯然會更專注於營銷措辭。

特斯拉最新的系統升級，要將原本主要用於高速公路的自駕系統，擴展到更方便在市區使用，讓馬斯克形容成是「完全的自動駕駛技術」；霍曼迪表示，特斯拉在解決NTSB關注的安全問題之前，不應該將系統拓展到市區道路上。

NTSB負責調查各類交通事故，並給出建議指引，不具強制力；NTSB在早前就已敦促特斯拉，應該限制駕駛濫用自駕系統，霍曼迪也呼籲有監管權限的機關採取行動，因為出了事在調查是「事後才在掉眼淚」。

疑似由特斯拉自駕系統引發的交通事故目前由國家公路交通安全管理局(NHTSA)調查，NHTSA已要求特斯拉及有關車廠提交這類系統的數據資料，並指示各車廠須回報可能涉及此系統的交通事故。

還有部分國會議員呼籲聯邦貿易委員會(FTC)介入，調查特斯拉的營銷手法是否涉及欺騙；加州汽車監理廳已在審議特斯拉的營銷手法，是否牴觸有關廣告不實的州法。

賓州交通廳官員科普克(Mark Kopko)則表示，對如何指導駕駛人正確使用自駕系統表示憂慮，認為聯邦政府應該要有相關指南。

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