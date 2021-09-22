高田安全氣囊疑自爆 重啟調查 NHTSA：將查20家車廠

國家公路交通安全管理局宣布，已對高田公司於2011至2019年間所製造安全氣囊的安全性展開調查。(美聯社)

國家公路交通安全管理局(NHTSA)21日發表聲明，指正在調查高田公司(Takata)於2011至2019年間所製造，廣泛用於約20家車廠逾200款車型、共3000萬輛車的安全氣囊；這次的調查可能會推翻去年5月間做出「不予召回」的決定。

根據NHTSA的聲明，目前包括豐田(Toyota)、本田 (Honda)、福特(Ford)、日產(Nissan)、賓士(Benz)和寶馬(BMW)等近20家車廠都受到調查；聲明中說：「目前還沒有發現危險，但需要進一步的評估來確定安全氣囊中的乾燥劑是否構成安全威脅。目前為止駕駛人不必採取任何措施，倘確定確有安全瑕疵，本局會有進一步指示。」

高田安全氣囊的原始設計中，添加了硝酸銨以迅速為安全氣囊充氣，但隨後發現長時間暴露在高溫高濕的環境中，容易使硝酸銨自爆，目前已知美國 有19人因高田的安全氣囊自爆而喪生，另有400多人受傷。

為此，高田去年下半年度發布通告召回全球所有裝有高田安全氣囊的汽車 ，並加入乾燥劑以吸收水氣；據統計，美國約召回6700萬輛汽車，而全球範圍召回數量更高達1億輛；然而，研究指出高田加入的乾燥劑效期至多五年，當吸飽水氣後，仍有自爆的疑慮。

非營利組織「汽車安全中心」(Center for Auto Safety)執行主任萊文(Jason Levine)對NHTSA的決定表示，不確定是什麼原因讓NHTSA決定重啟調查，但看到他們願意在出事前採取行動令人欣慰。

不過他同時認為，NHTSA太晚才啟動調查；他說：「我們應該去年就要開始了，以便裝有高田安全氣囊的汽車車主現在就能知道他們的汽車有沒有問題。」