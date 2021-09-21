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高溫肆虐 聯邦訂職場「抗熱」措施

記者張聲肇／綜合報導
拜登政府重視暑熱天氣的「殺手」效應，20日提出一系列減少酷熱天氣對民眾健康威脅的抗熱措施。圖為艾妲颶風襲擊後，紐奧良民眾在大熱天排隊領食物和冰塊。(美聯社)
拜登政府重視暑熱天氣的「殺手」效應，20日提出一系列減少酷熱天氣對民眾健康威脅的抗熱措施。圖為艾妲颶風襲擊後，紐奧良民眾在大熱天排隊領食物和冰塊。(美聯社)

拜登政府重視極端暑熱的「殺手」效應，20日提出一系列減少酷熱天氣對民眾健康威脅的「抗熱」措施，其中包括制定職場溫度的標準。

勞工部和衛生部等聯邦部會因應今夏破紀錄高溫在西部造成野火也「熱死人」災難，以及颶風在南部及暴風圈造成洪災、停電，也釀成酷熱致死悲劇之後，提出一整套保護民眾安全的抗熱措施。

白宮氣候顧問麥卡錫(Gina McCarthy)說，又稱為「靜默殺手」的酷熱效應對窮人、老人和有色人種造成「不成比例」的影響，雖然影響不若野火和颶風嚴重，卻也是「相當大的、真實的」威脅，有時足以致命。

拜登總統17日才和歐洲各國領袖達成協議，承諾共同設法減少碳排放，減輕對氣候造成的負面影響；21日，他將赴聯合國發表應對氣候變遷的演說。

勞工部說，即將推出一套計畫，保護農業、建築業和外送快遞業等戶外勞工，以及倉庫、工廠、廚房等室內工作的勞工。白宮指出，農場、建地工作的勞工最可能中暑，其他缺乏調溫設備的工作場所，風險也不低。

拜登引述國家氣象局報告說，極端暑熱儼然已成「美國第一號氣候相關殺手」，對數以百萬計暴露於大自然環境的勞工、教室沒冷氣的學童、空調不足的老人院裡的長者，造成「立即的威脅」。

勞工部職業安全與衛生部即將發布新規定，勒令業主防範職工中暑，在氣溫超過華氏80度時，官方將加強現場抽查、干預。白宮稱，這是朝設定「全國職場溫度標準」重要的一步。

此外，白宮也將擴大補助低收入戶家庭能源支出，減輕暑熱天開冷氣的電費負擔。過去只補助冬天暖氣費，今後，購買冷氣機等降溫設備也將予補助。

勞工部 白宮 拜登

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