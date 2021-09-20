我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國大學發生槍擊案至少5死 嫌犯被捕

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

證交會重賞吹哨者 一人獲1.1億獎金

編譯林育正／綜合19日電

證券交易委員會(SEC)日前公布吹哨者計畫的獎賞，其中有一名吹哨者獲得高達1億1000萬元的重賞；當局未透露獲得獎金的案件名稱。

2010年，SEC按「陶德-法蘭克華爾街改造與消費者保護法案」(Dodd- Frank Act)開啟吹哨者計畫；SEC自2012年開始獎金制度以來，已獎賞超過207名吹哨者逾10億元獎金。

按照這一計畫，若對金融業者開罰的罰金超過100萬元，吹哨者能獲得罰金10%至30%不等的獎金。SEC主席詹斯勒(Gary Gensler)聲明表示，此次宣布的獎勵，「再次強調吹哨者給予SEC在調查以及起訴違規上的幫助」。

擔任吹哨者律師的Phillips & Cohen LLP法律事務所合夥人埃瑞卡‧科頓(Erika Kelton)說：「如此龐大的獎金數字足以占據媒體頭版，這認為這會鼓勵更多人站出來舉報不法。」

法律事務所Epstein Becker & Green PC律師奇庭(Gregory Keating)也表示，巨額的獎金與里程碑，也更使公司警惕必須遵守金融法規。

一名吹哨者因自願提供「獨家分析」給SEC與另一間政府機構協助案件徹查，因此獲得高達1億1000萬元的高額賞金，為吹哨者計畫開辦以來，單筆金額第二高的獎金；此外，也有吹哨者提供原始資料，而獲得400萬元獎金。

SEC吹哨者辦公室代理主任帕司奇奈莉(Emily Pasquinelli)表示：「吹哨者在協助SEC徹查不法的行動上，扮演非常關鍵的角色。吹哨者可能藉由對於機構的獨立分析提供關鍵資訊，使SEC的調查工作更加順暢。」

詹斯勒也說：「每周看見委員會的行動，都一再提醒我吹哨者計畫給予的幫助，讓我們能夠執行任務，妥善保護投資人。」

華爾街 陶德 投資

上一則

尚氣好威 連霸3周北美票房 克林伊斯威特新片「哭泣」

下一則

偽造優惠券獎金超過3100萬元 女被判12年、夫也判7年

延伸閱讀

證交會重賞吹哨者 1人獲1.1億賞金

證交會重賞吹哨者 1人獲1.1億賞金
藍批寒蟬效應：法官判吹哨者死刑

藍批寒蟬效應：法官判吹哨者死刑
臥底按摩院查案遭性侵 女警處境難堪

臥底按摩院查案遭性侵 女警處境難堪
捍衛墮胎權 工程師寫程式 惡搞墮胎吹哨者網站

捍衛墮胎權 工程師寫程式 惡搞墮胎吹哨者網站

熱門新聞

中國流亡億萬富豪郭文貴。(Getty Images)

郭文貴公司在美被控違法 支付5.39億罰款和解

2021-09-14 10:37
美國紐約市本周有數百隻鳥類遷徙經過，但卻「意外」在撞上該市玻璃大廈後死亡。根據志願者組織的推特顯示，世貿中心散落著大量鳥類屍體。(美聯社)

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

2021-09-16 21:47
保守派廣播節目主持人、丹佛聖經教會(Denver Bible Church)牧師恩亞特(Robert

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

2021-09-15 09:08
南卡州著名律師事務所繼承人梅道(左)因涉嫌買兇殺他自己，16日自首。圖為他身穿囚服、戴著手銬腳鍊現身南卡法庭。（美聯社）

南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險

2021-09-17 00:16
華盛頓郵報報導，若從疫情爆發算起，美國花了19個月時間，如今平均每500人當中，就有1人染疫過世。圖為加州一家醫院的病房。（Getty Images）

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

2021-09-15 23:25
民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)挺過罷免危機。(美聯社)

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

2021-09-15 08:52

超人氣

更多 >
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備
拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議

拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議
鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清