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尚氣好威 連霸3周北美票房 克林伊斯威特新片「哭泣」

編譯徐薏茹／綜合19日電
漫威首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」上映第三周持續蟬聯北美票房冠軍。圖為片中一幕。(美聯社)
漫威首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」上映第三周持續蟬聯北美票房冠軍。圖為片中一幕。(美聯社)

漫威首部亞裔超級英雄電影「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上映第三周持續蟬聯北美票房冠軍，克林伊斯威特(Clint Eastwood)自導自演的劇情片「哭泣的男人」(Cry Macho)首周上映表現相對黯淡。

「尚氣」上周末票房收入進帳約2170萬元，相較前一周末下滑37%，但仍為漫威電影史上第三周票房表現最佳，「尚氣」目前全球票房累計約3億2060萬元，其中並不包含中國的票房，該片在中國上映的日期仍未定。

華納兄弟影業「哭泣的男人」於戲院及影音串流平台HBO Max同步上映，華納兄弟指出疫情期間電影院觀眾主要以年輕族群為主，而「哭泣的男人」目標年齡層有89%為35歲以上的觀眾，該片由91歲影星克林伊斯威特導演兼主演，開片票房預估為450萬元。

克林伊斯威特自導自演的劇情片「哭泣的男人」首周上映表現不佳。(美聯社)
克林伊斯威特自導自演的劇情片「哭泣的男人」首周上映表現不佳。(美聯社)

克林伊斯威特過去與華納兄弟合作發行共44部電影，票房總額為38億元，華納兄弟董事長艾默李奇(Toby Emmerich)在聲明中提到：「克林伊斯威特是華納兄弟的固定班底」，為慶祝克林伊斯威特導演生涯第50周年，華納兄弟將於今年秋天於戲院及HBO Max重新放映6部他的作品，包括「緊急追捕令」(Dirty Harry)、「美國狙擊手」(American Sniper)等經典電影。

萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)主演的迪士尼電影「脫稿玩家」(Free Guy)已上映六周，上周票房排名第二，預計進帳520萬元，該片北美票房累計1億860萬元，全球票房累計達2億9800萬元。

由傑瑞德巴特勒(Gerard Butler)、法蘭克葛里諾(Frank Grillo)主演的動作驚悚電影「高玩殺手」(Copshop)表現也相對低迷，開片票房為230萬元。

潔西卡·雀絲坦(Jessica Chastain)主演的「塔米·菲的眼睛」(The Eyes of Tammy Faye)限量上映，首周在450間戲院上映，票房約70萬元，該片下周將拓展至1000多間戲院放映。

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