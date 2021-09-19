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SpaceX「驚奇4」平民太空團返回地球 降落佛州海面

編譯洪毅／綜合18日電
SpaceX載人太空飛行任務「驚奇4」18日返回地球，降落在佛州外海，圖為四名乘客之一的Chris Sembroski出艙。(美聯社)
SpaceX載人太空飛行任務「驚奇4」18日返回地球，降落在佛州外海，圖為四名乘客之一的Chris Sembroski出艙。(美聯社)

SpaceX載人太空飛行任務「驚奇4」(Inspiration4)結束三天的太空之旅，於18日傍晚7時返回地球，降落在佛州外海的大西洋水面上，寫下首次完全無專業太空人陪伴的歷史。

「驚奇4」由億萬富豪、Shift4 Payments創辦人艾薩克曼(Jared Isaacman)贊助，與醫師海莉．阿瑟諾(Hayley Arceneaux)、教師西恩．普羅克特(Sian Proctor)、數據工程師塞姆布洛斯基(Chris Sembroski)四人一起，遨遊585公里高的太空，比國際太空站還要高160公里。

四人搭乘的飛龍號(Dragon)太空船經過改造，設置一圓頂形窗戶，讓他們能夠飽覽太空及地球勝景；與他們交談的還有影星湯姆克魯斯(Tom Cruise)，他將在不久後前往國際太空站，為接下來的電影取景。

自60年前首次載人太空飛行以來，已有近600人進入太空，隨著太空產業蓬勃發展，預計未來進入太空的人數將能在短時間快速增加；SpaceX主管利德(Benji Reed)表示，預計之後每年將有六次私人太空旅行業務。

除美國的SpaceX、藍源(Blue Origin)、維珍銀河(Virgin Galactic)等業者外，俄羅斯的太空公司也預計在10月進行私人太空業務，乘員包含為電影取景的導演及演員，還有一名日本富豪等。

目前SpaceX已有四筆私人太空旅行訂單，預計明年啟程，都是在專業的太空人陪伴下，前往國際太空站，每次行程所有乘員要付約5500萬元；不前往國際太空站，純遊歷太空，再加上幾十年來人類未曾巡遊過的高度，以及配戴義肢的阿瑟諾，都是「驚奇4」寫下歷史的原因。

雖然目前太空旅行要價不斐，但是成本有望隨時間降低；阿瑟諾也向與她一樣，曾受癌症之苦，甚至得截肢保命的病人說：「如果我可以，那你們也可以」。

「驚奇4」為期三天的太空之旅結束後，太空船18日傍晚返回地球，降落在佛羅里達州外...
「驚奇4」為期三天的太空之旅結束後，太空船18日傍晚返回地球，降落在佛羅里達州外海。(美聯社)

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