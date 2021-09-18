佳餚來自實驗室 美新創公司明年擬推「細胞培養」魚肉

美國新創公司BlueNalu研發細胞培養魚肉。路透

日經中文網報導，美國 新創公司BlueNalu擬推出「細胞培養」鮪魚肉等水產，明年將在美國上市「細胞培養」北方藍鰭鮪魚。他們預計售價和天然捕撈魚類相等，所有部位均可食用，且可望緩解過度捕撈和人口增加危機。不過，細胞培養魚肉將在市場上面臨天然捕撈魚類、養殖魚，及以大豆等植物性成分仿製「替代魚肉」產品競爭。

細胞培養魚肉製作方法是在培養容器內，進行魚類細胞增殖。先前以牛隻等細胞培養的「細胞培養肉類」開發取得進展，技術也因此擴大到細胞培養魚肉。

細胞培養魚肉的優點是所有部位皆能食用。相較之下，普通魚的可食用部分僅為約60％，魚頭和魚尾等不能食用部位較多。細胞培養魚肉無須從捕撈海域長距離運輸至其他地區，BlueNalu的相關負責人說，天然魚類的捕撈和運輸等成本，「可和細胞培養魚肉的培養成本相互抵消」。

BlueNalu將於明年在美國上市藍鰭鮪魚肉，計畫建造小規模生產設施，並和監管機構協商後銷售細胞培養魚肉。該公司最快將在2024至2025年大規模建造生産設施並生産其他魚類。

此外，BlueNalu為進軍日本 市場，今年4月和日本三菱商事合作。該公司相關負責人說，他們2019年嘗試生產的鰤魚培養魚肉「已證實具有與普通海鮮相同味道和口感特色」。