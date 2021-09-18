美國新聞與世界報導排行 全美最佳大學 普林斯頓連冠

普林斯頓大學衛冕「美國新聞與世界報導」評選的全美最佳大學冠軍。(取材自普林斯頓大學臉書)

「美國 新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)公布了2022年美國大學排名，去年排名第一的普林斯頓大學，今年蟬聯冠軍，哥倫比亞大學 、哈佛大學 及麻省理工學院並列全美第二。

其他進入十強的大學還包括：耶魯大學第五，芝加哥大學與史丹福大學並列第六，賓州大學第八名，西北大學與約翰霍普金斯大學、杜克大學以及加州理工學院並列全美第九名。

「美國新聞與世界報導」的年度全美最佳大學排行榜，已有37年歷史，今年共對美國1466所大學進行評比，評估項目共17項，包括大學部學術聲譽、學生畢業率、學生持續就讀率、師資、新生錄取率、課堂師生比、學生畢業後表現、校友捐贈等。

位於新澤西州的普林斯頓大學，大學部去年秋季學期共有4773位學生註冊入學，該校學費一年為5萬6010元，新生錄取率為6%，該大學畢業生的年薪中位收入為7萬1300元。

與哈佛並列第二名的哥倫比亞大學，獲得近年來的最高排名，也是十強中學費最貴的一所，該校去年秋季學期的年度學費為6萬3530元，畢業生中位年薪為6萬7800元，去年秋季的新生錄取率為6%，哥大大學部學生有6170人。

許多學生最想進入的哈佛大學，新生錄取率為5%，學費5萬5587元，去年秋季的大學部註冊學生有5222人，畢業生中位年薪6萬9000元。

報導指出，名列十強的大學中，年度學費超過6萬的占了一半，學費最低的為哈佛大學，最貴的則是哥倫比亞大學。

另外幾所常春藤大學，達特茅斯學院名列第13，布朗大學排名第14，康乃爾大學位居第17。