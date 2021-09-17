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圖輯／火燒紅杉國家公園 「薛曼將軍樹」穿上錫箔保命

編譯組／美聯社巨杉國家公園16日電
火燒紅杉國家公園，消防人員搶救「薛曼將軍樹」，以錫箔防火護根。（Getty Images）
火燒紅杉國家公園，消防人員搶救「薛曼將軍樹」，以錫箔防火護根。（Getty Images）

加州塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）的紅杉國家公園（Sequoia National Park）爆發野火，為了拯救著名的千年巨杉森林（Giant Forest），消防員16日加緊用防火毯和錫箔包裹這些杉樹根部。

消防團隊發言人派特森（Rebecca Paterson）表示，為了防強烈火焰燒毀，位於紅杉國家公園巨杉森林中的薛曼將軍樹（General Sherman）和其他建築物都已用防火毯包裹起來。聯邦官員表示，鋁製的防火毯在短時間內可以承受強烈的熱量，多年來，他們一直在美國西部使用這種材料防止敏感結構的建築物被火燒毀。太浩湖（Lake Tahoe）多棟房屋正因為包裹了防火毯，得以在大火中倖免於難。

國家公園管理局（National Park Service）表示，薛曼將軍樹是世界上體積最大的樹，達5萬2508立方呎，高275呎，地面周長達103呎。

巨型紅杉具有適應火災的能力，它們可以透過將毬果中的種子釋放到有助它們生長的空地。不過，氣候變遷引發的異常大火恐怕會將它們燒光。

紅杉國家公園內目前有兩場大火在燒。（美聯社）
紅杉國家公園內目前有兩場大火在燒。（美聯社）
「殖民地山火」逼近，紅杉國家公園關閉。（美聯社）
「殖民地山火」逼近，紅杉國家公園關閉。（美聯社）
「殖民地山火」逼近紅杉國家公園的巨杉森林，消防員正在加緊用防火毯將樹木根部包裹起...
「殖民地山火」逼近紅杉國家公園的巨杉森林，消防員正在加緊用防火毯將樹木根部包裹起來。（Getty Images）
「殖民地山火」逼近紅杉國家公園的巨杉森林，消防員正在加緊用防火毯將樹木根部包裹起...
「殖民地山火」逼近紅杉國家公園的巨杉森林，消防員正在加緊用防火毯將樹木根部包裹起來。（美聯社）

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