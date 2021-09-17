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737 Max空難究責 美媒：波音前試飛員將被起訴

中央社／紐約16日綜合外電報導
「華爾街日報」報導，聯邦檢察官正準備起訴一名前波音試飛員，指控他在安全問題誤導航空監管機構，導致兩起致命的737 MAX墜機事故。 路透
「華爾街日報」報導，聯邦檢察官正準備起訴一名前波音試飛員，指控他在安全問題誤導航空監管機構，導致兩起致命的737 MAX墜機事故。 路透

華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，聯邦檢察官正準備起訴一名前波音試飛員，指控他在安全問題誤導航空監管機構，導致兩起致命的737 MAX墜機事故。

根據華爾街日報，福克納（Mark Forkner）是波音公司與美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）之間，針對該如何針對這款機型培訓飛行員的主要聯繫人。

根據2020年初公布的文件，福克納向監管機關隱瞞有關飛機飛行控制系統故障的細節，該系統稱為「操控特性增益系統」（MCAS）。有兩起空難主因歸咎於這套防失速系統軟體。

737 MAX於2017年3月取得FAA正式認證，但分別在2018年10月與2019年3月發生空難，奪走346條人命，事後在全球停飛20個月。

在民航主管機關要求下，波音修正了MCAS防失速系統軟體，737 MAX在2020年底復飛。

波音已承認在誤導監管機關上的責任，並同意支付超過25億美元來解決某些訴訟。

美國司法部和福克納的律師均未回應置評請求。華爾街日報報導，還不清楚福克納將面臨哪些指控。

華爾街 美國 司法部

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