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民調：64%美國人不放心網路安全

記者張聲肇／綜合報導
美聯社民調發現，64%美國人說他們上網時，網路很不安全甚至毫無安全可言；對政府加強網路安全的信心也不足。(美聯社)
美聯社民調發現，64%美國人說他們上網時，網路很不安全甚至毫無安全可言；對政府加強網路安全的信心也不足。(美聯社)

美聯社16日公布民調顯示，64%美國人說他們上網時，網路很不安全甚至毫無安全可言，害怕會洩漏自己所在地點；半數受調查民眾認為私訊也不安全，四分之三民眾主張立法規範網路服務公司收集、處理、分享個資的權限。

美聯社與NORC公共事務研究中心及MeriTalk聯合進行的民調也顯示，民眾不滿政府未盡全力保護個資。

美聯社-NORC民調中心副主任珍妮佛•奔茲（Jennifer Benz）說，美國民眾跨黨派支持政府多費點工夫保護網路上的個人資料及隱私，這點「讓我感到驚訝」。

多年來，嚴格規範網路服務商處理個資的努力做做停停，這項民調發現，多數美國人民已不信賴政府能夠做好這件事。

經過Target、Equifax等大企業個資遭竊，流到全球各地後，政府口口聲聲要加強網路安全，民調卻發現，要做好這件事，56%民眾對民間企業比對政府有信心。

例如，蘋果就大張旗鼓以「尊重消費者對自己的隱私選擇」為由，承諾未經使用者同意，絕不分享客戶的個人資料。

俄亥俄州肯淵學院（Kenyon College）中古藝術史教授莎拉•布里克（Sarah Blick）經歷了個資遭竊用的憾事，說「我覺得網路幾乎毫無安全可言。」該校人事單位告訴她，她的名字被盜用來申請失業補助。

新冠疫情期間，這類冒名詐領政府紓困補助的事件層出不窮，詐欺犯從網站購買個資，向各州政府申請補助。

民調顯示，71%美國人認為個人資料的隱私權應該當作國安問題處理，而且這是民主黨人和共和黨人難得的「國安」共識；滿意聯邦政府這方面努力的只有23%。

科羅拉多州長已簽署兩黨議員通過的消費者個資保護法，但要2023年才生效；臉書等社媒平台公司大表反對。

加州、維吉尼亞州有類似法律，用戶有權取得自己的資料並予刪除；科羅拉多州新法律更進一步，讓用戶選擇自己的個資不受追蹤、交易。

個資 民調 美國

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