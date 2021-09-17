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佛州情侶大吵 女子失蹤 警方以「尋人案」調查

記者張聲肇／綜合報導
佛州女子沛提托和男友旅行，在懷俄明州失蹤月餘。圖為猶他州警察8月12日的攝像顯示，沛提托告訴警察，她和男友吵了一場。(美聯社)
佛州女子沛提托和男友旅行，在懷俄明州失蹤月餘。圖為猶他州警察8月12日的攝像顯示，沛提托告訴警察，她和男友吵了一場。(美聯社)

佛州女子沛提托( Gabrielle 'Gabby' Petito)在懷俄明州失蹤月餘家人才報案，警方雖然懷疑其男友朗德瑞(Brian Laundrie)不配合警方調查，暫時仍以找人為要，未將郎德瑞列為關係人。

猶他州茂阿卜警察局警員8月12日把當時兩人同在的改裝露營車攔下盤查時，所攝錄的影片顯示，兩人剛吵過架；她對員警說，「我們今早大吵了一頓，為了私人問題。」

她向警員承認強迫症(obsessive-compulsive disorder)發作，已「把東西清乾淨整理好，也向他道歉說我不是有意的。」

影片中，朗德瑞向警察表示，兩人小吵一場，起因於上車時他兩腳不乾淨，雖然警察認為她不對，他不會去告她家暴，「因為她是我的未婚妻，我很愛她。就是口角而已啦，抱歉驚動大家」。

警察沒法指控任何人，但要他們當晚分開，讓朗德瑞住旅館，沛提托睡露營車；警察還把他送到旅館去，以為萬事大吉。

沛提托與男友朗德瑞青梅竹馬在紐約長島長大。他們7月從出生地出發，預定萬聖節前抵達俄勒岡州，但沛提托8月底在懷俄明州大提頓國家公園(Grand Teton National Park)和家裡聯絡後，就杳無音訊。

警方說，23歲的朗德瑞9月1日獨自一人開車回佛羅里達家。沛提托家人11日報案22歲的女兒失蹤；這對年輕人2019年搬到佛州和朗德瑞的父母同住。

朗德瑞的律師伯托利諾(Steven Bertolino)說朗德瑞一家也希望沛提托早日安全返家。

佛州北港郡警察局長賈瑞森( Todd Garrison)15日公開對朗德瑞不和警方合作表示不滿；他說：「兩個人一起旅行，只有一人回來，怎麼回事？」

他16日接受美國廣播公司(ABC)「早安美國」訪問時表示，不願揣測朗德瑞不說明的原因，但要找到沛提托，「拼圖所缺的那幾塊就在他手上」。

他在記者會上說，目前仍以「失蹤案」調查，不是「謀殺案」。

沛提托的父親喬•沛提托(Joe Petito)也在記者會現場，呼籲民眾提供線索，「女兒回來最重要，其他都不重要」。

在猶他州被警方攔查後，沛提托的男友朗德瑞(左)與警察談話。(美聯社)
在猶他州被警方攔查後，沛提托的男友朗德瑞(左)與警察談話。(美聯社)

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