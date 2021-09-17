航空公司疫期退款慢 運輸部調查

疫情期間，許多航空公司取消或更動航班，顧客卻遭拒絕退款，聯邦運輸部正調查。圖為邁阿密機場旅客使用自助服務亭辦理報到手續。(美聯社)

疫情期間，許多航空公司取消或更動航班，顧客卻遭拒絕退款，聯邦運輸部已展開調查，並全力協助。

運輸部向白宮 提出的報告中，提到已對全美20家航空公司未及時退款給顧客一事進行調查，其中18家公司的調查作業仍在進行。

運輸部表示，聯合航空公司(United Airlines)及時採取補救措施，退款給成千上萬顧客，因此已取消對該航空公司的調查；6月間，加拿大 航空公司(Air Canada)因延遲退款給5000多名乘客達13個月，而被罰2550萬元，該航空公司正在抗爭。

除了聯航、加拿大航空，運輸部目前仍在調查其他18家航空業者，在提交給白宮的報告中未明列這18家航空公司，但在備註中列出去年針對延遲退款調查聯絡過的10家美國 航空業者和15家外國航空業者名單。

消費雜誌「消費者報告」(Consumer Reports)航空專家麥吉(Bill McGee)說，很多航空公司違反運輸部退款規則，該雜誌和運輸部都收到消費者對聯合航空和邊疆航空(Frontier)的大量投訴。

運輸部稱，大約收到3萬份投訴；至少九家航空業者改變政策，釐清當航空公司取消航班或明顯改變時刻時，乘客有權獲退款，不僅取得代金券。

去年3月以來，空運量大減，航空公司倉促取消數千航班，消費者團體和立法人員不斷提出退款緩慢、甚至從未退款的問題；川普總統任內的運輸部長趙小蘭提醒航空業者，公司取消航班後有義務提供退款，但未對航空業者採取嚴厲行動。

消費者團體10日對現任運輸部長布塔朱吉 (Pete Buttigieg)積極作法稱讚有加，包括擴編處理投訴的工作人員、提議將退款適用期擴大到政府下令封鎖導致航班取消之時；但政府還須協助等待2020 年退款、以及收到即將過期代金券的消費者。