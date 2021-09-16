國稅局：9月子女稅優惠款 陸續發放

國稅局 和財政部15日宣布，9 月的子女稅優惠 (CTC)預付款正在寄往數以百萬計美國家庭。

國稅局說，約3600萬戶家庭將收到第三批每月預付款，大多數經轉帳直接存款進入家庭銀行帳戶。未來的付款安排在10月15日、11月15日和2月15日。這些家庭中，每個6歲以下的孩子每月最多可領360元，每個6至17歲的孩子，每月最多可領300美元。

從15日起，這些家庭將在他們的帳戶中看到經轉帳直接存款的付款。與之前的付款一樣，絕大多數家庭將通過經轉帳直接存款收到這些款項；通過紙質支票 接收付款者，由於郵寄需要更多時間，支票將在9月底以送達。這些家庭若想改成經轉帳直接存款接收未來付款，可使用子女稅優惠更新路徑更新，此路徑僅在國稅局官網IRS .gov上提供。

欲訪問該網站或獲取新的詳細步驟指南，可訪問 IRS.gov/childtaxcredit2021。美東時間10月4日晚上 11:59之前所做的更改，將從10月的付款開始適用。

國稅局說，上述預付款發放給完成2019年或2020年報稅、且符合條件的家庭。凡未收到7月或8月付款但在9月收到第一筆月付款的家庭，仍將收到當年的預付款總額，即每個6歲以下的孩子最多領取1800元，每個6至17歲的孩子最多領取1500 元。家庭可以隨時停止接受付款。符合條件的家庭若選擇停止接受預付款，則在明年提交2021年聯邦所得稅申報表時，一次性獲得剩餘的子女稅優惠。