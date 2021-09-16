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德州禁墮胎 司法部力阻 要求立即發禁制令

編譯林梅婕╱綜合15日電

司法部14日晚間提出臨時動議，要求德州法院下令禁止執行「參議會8號法案」(Senate Bill 8)即墮胎禁令，並稱「8號法案阻礙女性行使憲法所保障的權利」，有違憲之虞；聯邦地方法院法官皮特曼(Robert Pitman)命令德州政府須在9月29日以前做出回應。

司法部表示：「我們不允許如此違反憲法的法律竟逃過審查，美國政府將尋求暫時性或初步的禁制令，阻止8號法案執行。」

司法部官員主張有「必要採取禁制令保護德州女性受憲法保障的權益，同時確保其他州政府都能尊重人民應有的權利，以及保護可能受到波及的聯邦政府單位、職員和承包商」。

司法部強調：「美國政府有權、也有責任確保德州政府不得在違憲的情況下脫離司法審查，保護聯邦政府雇員不受8號法案的妨礙。」

自最高法院表決通過放行德州禁墮胎法實施後，司法部長加蘭德(Merrick Garland)在上周承諾採取行動反制，並尋求法院命令阻擋8號法案執行；加蘭德也在記者會上批評說，德州共和黨人正透過「法律制定一套計策，試圖廢除美國的憲法」。

德州禁墮胎法明令醫師不得在偵測到胎兒心跳、或妊娠滿六周以上執行墮胎手術，且不允許有被強暴或亂倫的受害者例外，故愈來愈多的女性不得不大費周章前往外地尋求墮胎。

據稱一名德州婦女為了墮胎千里迢迢前往科羅拉多州，還有人開車四小時到新墨西哥州；達拉斯婦產科醫師艾莉森‧吉伯特(Allison Gilbert)透露，她的13名同事被暫時轉調至新墨西哥的連鎖診所，協助當地湧入急需墮胎的德州婦女。

另外，其他邊境相鄰的州也同樣有來自德州的求診者湧入，「全國計畫生育協會」(Planned Parenthood)在奧克拉荷馬市(Oklahoma City)的一家診所指出，未來兩周有219個預約墮胎手術，其中六成來自德州。

德州 墮胎 司法部

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