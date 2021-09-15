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「價格猜猜猜」歡慶50季 加碼送100萬元

編譯陳韻涵／綜合14日電
長青電視遊戲節目「價格猜猜猜」本月歡慶第50季。圖為元老主持人貝克(右)與現任主持人卡瑞合影。(美聯社)
長青電視遊戲節目「價格猜猜猜」本月歡慶第50季。圖為元老主持人貝克(右)與現任主持人卡瑞合影。(美聯社)

長青電視遊戲節目「價格猜猜猜」(The Price Is Right)本月歡慶第50季，為慶祝節目創造半世紀的里程碑，16日的特別節目將播映兩小時，加碼100萬元獎金，並回顧歷屆節目及最大獎得主們，同時向元老主持人貝克(Bob Barker)致敬。

「價格猜猜猜」最早於1956年由「國家廣播公司」(NBC)製播，1965年收掉節目；目前的長壽版本是「哥倫比亞廣播公司」(CBS)1972年來監製的版本，節目樂趣在於，猜中價格的參賽者就能帶走獎品並獲得獎金。

「價格猜猜猜」1972年以來，已送出逾3億元現金、8400輛汽車和獎品，吸引超過200萬名觀眾參加。

該節目開播迄今，猜價格的商品從老爺鐘、電器到高解析度電視螢幕，以及筆電或智慧型手機；除實體商品外也有旅遊體驗相關的商品，例如到貝里斯潛水，或到蘇格蘭高爾夫球俱樂部遊憩的旅遊套裝行程等。

2003年加入該節目的模特兒瑞秋‧雷蒙斯(Rachel Reynolds)說：「我們已作出轉變，追蹤人們想要的商品最新價格，但節目內容相似，你必須知道筆電或智慧型手機的價格。」

若要用一個字來形容「價格猜猜猜」的典型參賽者，那便是「興高采烈」(ebullient)，當他們被唱名時，總是興奮的笑著衝上舞台，雀躍之情溢於言表。

這些參賽者大多是普羅大眾，包括養老院的看護、住宅裝修員或書店經理等。

申請參賽者會在洛杉磯的錄影棚接受短暫面試，製作單位會審查報名者的個人故事和對於賽事的熱中程度。

每場節目會有300名參賽者參與，每人平均約有20秒讓評審及觀眾留下印象。

該節目有許多種遊戲，諸如「獎金翻倍」(Double Prices)、「五個價格牌」(Five Price Tags)到「彈珠檯」(Plinko)，讓參賽者猜測12盎司粗鹽醃牛肉、一對不銹鋼暖爐或費城牛肉起司六天之旅的價格等，該節目隊參賽者相當友善，就算全都沒猜中，也能領到300元參加獎。

智慧型手機 養老院 費城

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