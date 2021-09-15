SpaceX載人太空旅行 15日首航 飛行高過同業

SpaceX定於15日展開該公司首次載人太空旅行「Inspiration4」，將一舉刷新多項紀錄，包括四名乘員均非專業太空人。圖為四名乘員參加零重力飛行。(美聯社)

SpaceX 定於15日展開該公司首次載人太空旅行「Inspiration4」，將刷新多項紀錄，包括四名乘員均非專業太空人 ，也將刷新美國 上太空的最年輕紀錄、史上首位穿戴義肢上太空的紀錄，其飛行高度也將遠高於同業。

SpaceX搭載飛龍號(Dragon)太空船的火箭將在15日晚間於甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)發射，進行為期三天的太空旅行，高度將達575公里，略高於哈伯太空望遠鏡的位置。

該高度遠高於日前維珍銀河(Virgin Galactic)的布蘭森(Richard Branson)，以及藍源(Blue Origin)的貝佐斯(Jeff Bezos)上太空的86及106公里，甚至比國際太空站高160公里。

飛船上的四名乘員都不是專業太空人，為載人太空飛行60多年來首次；乘員包括Shift4 Payments創辦人兼執行長薩克曼(Jared Isaacman)，薩克曼也是此項目的贊助人，其他三名乘員也間接由他所決定。

薩克曼將透過此載人項目捐款聖朱德兒童醫院(St. Jude Children's Research Hospital)2億元，並請該醫院挑出一人做為乘員之一，在孟菲斯(Memphis)擔任醫師的海莉．阿瑟諾(Hayley Arceneaux)因此雀屏中選。

現年29歲的阿瑟諾將成為最年輕進入太空的美國人；此外，阿瑟諾10歲就身患骨癌，住進聖朱德兒童醫院，左腳大腿骨以下截肢，因此阿瑟諾也成為史上第一位穿戴義肢上太空的人。阿瑟諾說，她要成為同樣境遇的人上太空的開路先鋒。

另外兩人則從Shift4 Payments客戶及聖朱德兒童醫院捐款者中挑選，分別是教師西恩．普羅克特(Sian Proctor)及數據工程師塞姆布洛斯基(Chris Sembroski)。

四人當中除阿瑟諾外均有飛行執照，其中薩克曼與空軍往來密切，普羅克特一度進入NASA太空人選拔決選階段，塞姆布洛斯基則是前空軍軍官；四人從今年3月就開始進行攀登積雪的雷尼爾山(Mount Rainier)，搭乘飛行器體驗失重及高速旋轉感等。

薩克曼表示，希望他及其他人的投資，能讓太空旅遊變得愈發平民化。