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大法官巴瑞特「有時我也不喜歡自己的決定」

編譯林育正／綜合13日電
最高法院大法官巴瑞特表示擔心外界誤解，認為最高法院是為政黨服務的政府機構。(美聯社)
最高法院大法官巴瑞特表示擔心外界誤解，認為最高法院是為政黨服務的政府機構。(美聯社)

最高法院大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)12日蒞臨路易維爾大學(University of Louisville)，表示擔心外界誤解，認為最高法院是為政黨服務的政府機構。

巴瑞特在參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)創立的麥康諾中心表示，大法官必須隨時保持謹慎，不讓自己的主觀偏見影響判決。她更指出，媒體的報導通常省略了判決背後的審議過程，她堅信「司法哲學與政治黨派截然不同」。

她表示：「說法院的推斷存在缺陷，與指出法院偏袒政黨是完全不同的。」最高法院日前以5比4拒絕介入德州立法禁止墮胎，引發倡議團體和拜登總統怒火。不過她指出，在許多案件中，大法官並未按照政黨背景投票。

「媒體只報導最終結果，就讓民眾以自己對結果的喜好，斷定最高法院的對錯。」巴瑞特更指出，有時連她也不喜歡自己的決定，「但我的工作並不是按照我想要的結果投票」。

不過有學生事先提交問題，詢問巴瑞特對最高法院不介入阻止「心跳法」，以及拜登政府必須恢復「留在墨西哥」政策的判決看法，巴瑞特表示「不適合」評論特定案件。

巴瑞特在新冠肺炎疫情期間，接替已逝自由派大法官魯絲·貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)，在爭議中參院以52對48票通過任命上任。就任後她與其他大法官以遠端工作的方式聽審案件，直到去年10月才回到法院。

巴瑞特形容最高法院的工作環境「溫暖、融洽」；她更表示接受任命後，更有一名同事為她的孩子帶來萬聖節糖果。49歲的巴瑞特是最高法院第一位上任時，有學齡兒童的大法官，因此她也分享如何在工作與家庭生活中取得平衡。

她說：「我擁有一份很重要的工作，但我絕對沒有比其他同樣在超市排隊的人還重要。」她透露在日常生活中，一樣要幫孩子安排共乘，舉辦生日派對，或者被孩子使喚，與一般人沒什麼不同。

被問道若年輕女性有意投入公職，她有什麼建議；巴瑞特說她希望大家知道，生兒育女和同時在工作上取得成功不是不可能。

巴瑞特 工作 大法官

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