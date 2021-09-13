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平均溫度74℉ 6到8月寫下美國最熱紀錄

編譯林育正／綜合12日電
加州因高溫和嚴重乾旱，導致山火頻傳。圖為加州內華達郡一處山火燒毀房屋。(美聯社)
加州因高溫和嚴重乾旱，導致山火頻傳。圖為加州內華達郡一處山火燒毀房屋。(美聯社)

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)表示，今年夏季6月至8月寫下美國最熱的紀錄，超越1936年「黑色風暴」(Dust Bowl)時期的夏季。

今年夏天平均溫度為華氏74度，比1936年的最高溫紀錄高了百分之一度；當時的高溫不僅造成數以千計的國人死亡，也導致農作物收成不佳。

NOAA也表示，加州、愛達荷州、內華達州、俄勒岡州以及猶他州等五個州，都回報創下最高溫。另外有16個州，也指出今夏的溫度為史上前五。

今年截至8月的均溫為55.6度，較20世紀平均高出1.8度，也是歷史上同一時段第13高溫。國家氣象局(National Weather Service)表示在9日當下，全美仍有內華達南部、死亡谷、科羅拉多河谷以及加州聖伯納汀諾郡(San Bernardino)東部遭受熱浪侵襲；氣溫預計從拉斯維加斯的105度，到死亡谷將接近120度。

現在全世界的熱浪不僅更加頻繁，持續時間更長，也更加危險。由13個聯邦政府單位發布的2018全國氣候評估報告就指出，不僅炎熱天數增加，熱浪的頻率也從1960年代的一年兩次，暴增到2010年代的一年六次。此外，熱浪天數更比60年代多了45天。

此外，自從全球準確紀錄氣候以來，最熱的七年就是過去七年；最熱20年中的有19年，出現在2000年後；2019年6月為全世界有史以來最熱一年，而2020年6月更幾乎追平紀錄。

NOAA的報告也指出美國的極端氣候狀況，颶風艾妲(Ida)不僅造成土石流，風速更達每小時150哩，讓美國已連續兩年遭受第四級颶風襲擊。艾妲隨後也掃過東北地區，嚴重淹水造成多人死亡。艾妲之前，更已經有熱帶風暴佛瑞德(Fred)以及亨利(Henri)襲擾美國。

不僅水災氾濫，森林大火也是一大難題。森林大火已吞噬加州大片土地，7月開始的迪克西大火(The Dixie Fire)，已摧殘超過92萬7000英畝土地，NOAA更表示為加州史上第二大火。8月起快速延燒的卡爾多山火(Caldor Fire)，則威脅加州南太浩湖(South Lake Tahoe)地區。

加州 美國 高溫

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