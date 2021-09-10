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國稅局「小商家周」9/13啟動 提供抵稅信息

記者張筠／華盛頓報導

為扶持小商家在疫情後復甦，聯邦國稅局(IRS)將於13日至17日推出「小商家周」(Small Business Week)，為全美3000多萬小商家提供抵稅優惠，普及稅務知識，包括工作機會稅收減免計畫，小商家須注意的報稅事項等。

國稅局中文新聞發言人蔡萍表示，小商家是活絡躍美國經濟的主體，華人也非常喜歡創業，對美國經濟的貢獻不可忽視，此外華人商家在亞裔社區中的比率最高，主要覆蓋食品和住宿等相關領域，全美中餐館的總數甚至超過快餐店，然而新冠疫情對這些小商家受到的衝擊深遠，大量商家被迫關門。

蔡萍表示，基於現況，國稅局將今年的小商家周主題定為「韌性和決心」(Resilience and Resolute)，推出一系列能扶持小商家從經濟衝擊中振作，並走出困境的稅務知識和優惠政策。

「小商家周」從9月13日延續至17日，內容包括為小商家提供稅務信息中心，讓業者知道在疫情期間應該關注的重點稅務資訊，為民眾詳解工作計畫稅收減免計畫(WOTC)，普及稅收減免的細節，教導民眾區分獨立承包商(independent contractor)和雇員(employee)在稅務上的差異，小商家需注意的報稅事項，以及可享受的慈善機構抵稅優惠等。

詳情資訊可登錄國稅局官網

13日為小商家提供稅務信息中心：https://bit.ly/3laPk1d

14日工作機會稅收減免計畫：https://bit.ly/3z0u3Ml

15日獨立承包商和雇員：https://bit.ly/3C8Iro7

16日小商家需要注意的報稅事項

17日小商家可享受的慈善機構抵稅優惠

國稅局 疫情 報稅

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