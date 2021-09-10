維州移除李將軍像 尋找134年前時間膠囊

拆除維吉尼亞州里奇蒙市區的邦聯將軍羅伯李雕像後，工作人員移走基座的一角，尋找據信134年前藏放的時間膠囊。(美聯社)

維吉尼亞州 里奇蒙市區邦聯將軍羅伯李(Gen. Robert E. Lee)百年雕像清除工程持續進行，雕像是拆除了，但尋找時間膠囊的人9日卻遇到阻礙。

工作 人員認為時間膠囊被埋在雕像下方基座，但很難找到精確位置；9日早上稍晚，用來吊起沉重基石的起重機壞了，工作暫停，另一起重機數小時後運抵才復工。

1887年報載文章提到，銅製時間膠囊裡放的紀念性物品包括一美元銀元和一套邦聯軍服鈕扣，文中提到一張林肯躺在棺材裡的照片，由出身名門的校長帕蒂利克小姐(Miss Pattie Leake)捐贈，格外令歷史學家感興趣。

維州 官員計畫雕像拆除後第二天將從基石上移走有134年歷史的時間膠囊，但移除2500磅頂石、 500磅蓋子後，工作人員無法確定膠囊的精確位置。

工人們用探地雷達在第三塊基石中搜尋，將再接再厲，並決定挖掘基座蓋子、放入新時間膠囊，州府官員9日為此舉行儀式。

新時間膠囊將放入反映當代的物品，包括一瓶過期的輝瑞(Pfizer)新冠疫苗、一張「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)貼紙、以及去年「弗洛伊德（George Floyd）之死」事件引發種族抗議後一黑非洲裔芭蕾舞者在李將軍雕像附近舉起拳頭的照片。

歷史學者霍爾澤(Harold Holzer)今年稍早說，舊時間膠囊中唯一已知的林肯死亡照片是攝影師格尼(Jeremiah Gurney)1865年4月24日在紐約市政廳拍攝，因此對時間膠囊裡那張照片高度質疑，認為是其他印刷品或圖畫。

時間膠囊取出後，將被送往維州歷史資源部實驗室，歷史學家將把據信存放在內約60件物品一一處理保存。

維州州長諾譚說，舊時間膠囊反映1890年的維吉尼亞州，新膠囊39件物品則反映2021年景況；過去18個月產生歷史性變化，從新冠疫情、種族抗議及導致紀念碑拆除，放入講述舊時間膠囊被替換過程的新時間膠囊很合適。