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德州死囚伏法前3小時 最高法院以違反信仰自由喊卡

記者顏伶如／綜合報導
德州37歲死刑犯拉米瑞茲原訂8日晚間伏法，但死刑執行前三小時卻被最高法院擋下，理由是違反宗教信仰自由。(美聯社)
德州37歲死刑犯拉米瑞茲原訂8日晚間伏法，但死刑執行前三小時卻被最高法院擋下，理由是違反宗教信仰自由。(美聯社)

德州37歲死刑犯拉米瑞茲(John Henry Ramirez)原訂8日晚間伏法，但死刑執行前三小時卻被最高法院擋下，理由是違反宗教信仰自由；拉米瑞茲曾向典獄機關要求，接受注射死刑時要有牧師陪伴並按著他的身體幫忙禱告；這一要求遭拒後，他透過律師向聯邦法院提告。

神職人員等宗教人士是否獲准在死刑犯處決過程中扮演角色，拉米瑞茲案引發關注。

根據檢方調查，拉米瑞茲2004年7月間在基督聖體市(Corpus Christi)持刀將46歲便利商店員工卡斯特洛(Pablo Castro)刺死，事發後潛逃至墨西哥，但三年半後遭逮捕。與拉米瑞茲一同行搶便利商店的兩名女性共犯，也遭到其他罪名定罪。

法院紀錄顯示，拉米瑞茲在卡斯特洛身上刺了29刀，從便利商店搶得1.25元零錢。

拉米瑞茲透過辯護律師克瑞茲爾(Seth Kretzer)向法院提出，禁止牧師在拉米瑞茲行刑時幫忙禱告，明顯觸犯美國憲法第一修正案保障的宗教自由。不過，在最高法院判決前，拉米瑞茲的要求一直被下級法院駁回。

美聯社報導，克瑞茲爾向法院指出，禁止牧師在死囚最需要協助的時候出現，顯然妨礙宗教信仰自由，因為死囚受刑時是「從這輩子進入下輩子的過渡時刻」。

負責起訴拉米瑞茲的首席檢察官蘇爾卡(Mark Skurka)則向法院指出，當卡斯特洛被拉米瑞茲刺死時，就沒享受神職人員在場的「待遇」。

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