明州參議員柯洛布查 罹乳癌接受手術

明尼蘇達州聯邦參議員艾咪‧柯洛布查發表聲明表示，今年稍早經醫師診斷證實得了乳癌，接受治療後狀況良好。(美聯社)

民主黨 籍明尼蘇達州聯邦參議員、2020年民主黨總統參選人艾咪‧柯洛布查 (Amy Klobuchar)9日上午在社群網站Medium發表聲明透露，她今年稍早經醫師診斷證實得了乳癌，接受治療後狀況良好；柯洛布查接受乳癌治療期間適逢父喪，她的父親吉姆‧柯洛布查(Jim Klobuchar)為明州專欄作家，今年5月過世，享耆壽93歲。

61歲的柯洛布查在聲明中指出，醫師今年2月從例行乳房X光攝影(mammogram)中發現顯示鈣化的白點，後來她在明尼亞波利斯(Minneapolis)一家乳房健康中心接受切片檢查，證實得了1A期(Stage 1A)乳癌。

她表示，後來接受手術移除癌症 部位，今年5月也完成放射線治療，醫師在8月間檢查後表示治療非常成功。

柯洛布查在聲明中說：「當然，某些時候確實覺得恐懼，畢竟我們一聽到癌症就開始害怕，但現在醫師團隊說，我癌症復發的機率並沒有比一般人高。」

根據「史隆-凱特琳癌症中心」(Memorial Sloan Kettering Cancer Center，MSKCC)，1A期乳癌定義為腫瘤在20毫米以下，屬於侵入性癌症(invasive cancer)的非常早期，雖然癌細胞進入正常的乳房組織，但僅局限於特定的小範圍。

柯洛布查在聲明中感謝醫療團隊、家人及親朋好友在手術與接受放射治療期間的大力支持。