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最富1%美國人 年欠稅1630億…稅收損失10年達7兆

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

邀三星電子設廠 德州泰勒市提「房地產稅減免」優惠

編譯季晶晶／綜合外電
美國德州泰勒市周三通過財產稅減免在內的優惠方案，希望能成功吸引到三星電子前來設立半導體新廠。（路透）
美國德州泰勒市周三通過財產稅減免在內的優惠方案，希望能成功吸引到三星電子前來設立半導體新廠。（路透）

三星電子的170億美元半導體新廠距離落腳德州的泰勒市（Taylor）只差一步，該市周三晚間剛通過吸引三星前來的優惠方案。

泰勒市及其所在威廉森郡的官員一致投票，同意與三星之間多項協議，允許提供例如房地產稅減免等優惠。

三星電子發言人說，這使得設廠選址進入最後考量階段。三星看中的地點是在泰勒市西南方一塊近1,200英畝的地。

泰勒市民對這些優惠措施大多表達支持。德州啤酒公司（Texas Beer Company）創辦人Ian Davis說，三星如果能來，對地方企業會是一劑「強心針」。

根據泰勒市官網，三星將獲得相當於房地產稅評估額92.5%的減免，為期10年，在第二個10年，該比率將降為90%，第三個10年再降至85%。

威廉森郡法官Bill Gravell稱三星是德州最大、也是外資在美國的最大經濟開發案。他說，即便有稅務減免，這家晶片工廠仍可望為該郡帶來每英畝逾2,500美元的稅收，目前那塊地因有農業貼補，威廉森郡每英畝僅收到1美元。

如果一切順利，三星新廠可能在2025年底之前全面運轉，除6,500-10,000個營建工作外，再為該地區創造1,800個工作。

三星考慮的其他設廠地點還包括德州奧斯汀、亞歷桑那州鳳凰城和紐約上州。

三星 德州 威廉

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