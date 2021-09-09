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李將軍走入歷史 維州拆除邦聯將軍塑像 群眾歡呼

911恐襲20周年 川普佛州主持拳擊賽

編譯陳韻涵／綜合8日電

九一一事件20周年當天晚上，前總統川普將在佛羅里達州酒店主持拳擊賽，並與長子小唐納(Donald Trump Jr.)一起擔任評論員。

這場「特里勒搏擊俱樂部」(Triller Fight Club)拳擊賽在佛州好萊塢的塞米諾爾硬石酒店與賭場(Seminole Hard Rock Hotel & Casino)舉行，由數位串流平台FITE轉播，讓付費49.99元的觀眾收看多場賽事。

FITE表示，川普與小唐納將在前世界重量級拳王何利菲德(Evander Holyfield)與44歲的退役格鬥冠軍貝爾福特(Vitor Belfort)對打的表演賽中，「提供獨到見解」。 

川普發表聲明表示，「我愛偉大的拳擊手和賽事，期待觀賽並分享我的場邊觀點，你們不會想錯過這場特別活動」。

川普入主白宮橢圓辦公室之前的1980年代到1990年代，曾在他擁有的新澤西州大西洋城(Atlantic City)賭場主持多場拳擊賽，並與「終極格鬥冠軍賽」(UFC)主席白大拿(Dana White)發展出深厚友誼。

11日登場的賽事中，58歲的退休重量級拳擊手何利菲德在48歲的前世界拳王霍亞(Oscar De La Hoya)確診罹患新冠肺炎後，代替他對壘44歲的前UFC冠軍貝爾福特。

川普去年還具備總統身分時，搭乘總統專機空軍一號前往賓州仙克斯維爾鎮(Shanksville)默哀並致詞，當年聯合航空(United Flight)93號班機遭恐怖分子劫持後，墜毀於仙克斯維爾。

川普 小唐納 新澤西州

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