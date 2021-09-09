我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

李將軍走入歷史 維州拆除邦聯將軍塑像 群眾歡呼

共和黨金主被控睡16歲少女 還付封口費

記者顏伶如／綜合報導
自稱政治顧問及創業家的拉薩洛涉嫌與未成年少女發生性關係，並企圖用錢封口被控。(美聯社)
自稱政治顧問及創業家的拉薩洛涉嫌與未成年少女發生性關係，並企圖用錢封口被控。(美聯社)

明尼蘇達州共和黨陣營小有名氣的金主拉薩洛(Anton "Tony" Lazzaro)7日被一名女子控告，稱16歲時曾被安排與拉薩洛發生性行為，後來拉薩洛還透過律師企圖對這名女子及家長提供1000元封口費。

自稱政治顧問及創業家的拉薩洛現年30歲，活躍於明尼蘇達州政治圈，主持政治行動委員會「大篷共和黨人」(Big Tent Republicans)，也經常透過社群媒體分享與前總統川普、共和黨國會參葛理漢(Lindsey Graham)及福斯新聞網主播卡爾森(Tucker Carlson)等共和黨要角合照；明州當地媒體「明星論壇報」(Star Tribune)報導，拉薩洛為共和黨候選人及政治委員會的各種政治捐款，累計達數10萬元。

拉薩洛在社群網站上有著許多奢華生活的點滴分享，包括坐在私人專機上的照片，為法拉利(Ferrari)跑車加油的照片，並與成堆的百元鈔票合影；他涉嫌仲介未成年人士從事性交易，8月12日遭到聯邦探員逮捕。

聯邦探員也逮捕了聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)19歲學生吉瑟拉•梅迪納(Gisela Castro Medina)；梅迪納遭大陪審團起訴，罪名為仲介未成年人士與拉薩洛發生關係；拉薩洛透過律師否認所有罪名。

根據檢方調查，拉薩洛在2020年5月至12月間，透過梅迪納尋找未成年人發生性關係。

華盛頓郵報報導，姓名未公布的女子7日在訴狀中指出，2020年5月起至7月止，在梅迪納安排下與拉薩洛多次見面，梅迪納形容拉薩洛是「位高權重的有錢企業家兼政治人物」，當時年僅16歲的原告與拉薩洛數次發生性關係。

訴狀中指出，2020年7月間，原告父親接到拉薩洛律師通知，指稱原告企圖在社群網站誹謗拉薩洛，拉薩洛考慮採取法律行動；律師向家屬表示願意提供1000元作為封口費，交換條件是原告必須簽署保密協議，遭原告父親拒絕，並向警方報案。

共和黨 社群網站 明尼蘇達州

上一則

接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

延伸閱讀

受害者6周內可墮胎 德州州長誇口消滅強暴犯

受害者6周內可墮胎 德州州長誇口消滅強暴犯
共和黨金主傳出與16歲少女發生關係並付封口費

共和黨金主傳出與16歲少女發生關係並付封口費
共和黨向極右派靠攏 紐森遭罷免機會不高

共和黨向極右派靠攏 紐森遭罷免機會不高
德州限縮投票權通過 凸顯藍州放寬規定、紅州障礙多

德州限縮投票權通過 凸顯藍州放寬規定、紅州障礙多

熱門新聞

馬友乘家地下室的樂譜書櫃被泡毀。（馬友乘提供）

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

2021-09-06 21:34
佛州DeBary Diner餐廳櫥窗左邊的告示不准支持拜登的人進去吃飯，右邊的則是完售關門通知。取材自推特

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

2021-09-05 07:32
Delta變種還沒結束，Mu變種病毒確診病例持續增加。（記者張宏／攝影）

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

2021-09-07 22:10
美國政府為紓解嚴重住宅荒，計畫在未來三年興建、銷售10萬戶平價住宅。（路透）

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

2021-09-01 19:34
貝佐斯（右）與女友羅倫。（美聯社）

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

2021-09-07 15:18
一名前陸戰隊狙擊手5日闖入佛州一處民宅開槍，造成四人死亡、一人受傷。案發後，警方封鎖現場調查。(美聯社)

前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒

2021-09-05 22:04

超人氣

更多 >
開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡

開學才兩周 邁阿密-戴德郡學區13名教職員工染疫身亡
解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

解放軍驅離美軍艦隊？ 第七艦隊斥：中方說法錯誤

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國

皇后區勘災 拜登：難以想像這裡竟是美國
洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

洛縣男子攜子旅遊 返家驚見妻子帶傷的遺體

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇

詐騙案將開審╱荷姆斯從矽谷超級巨星 跌落神壇