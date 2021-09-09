共和黨金主被控睡16歲少女 還付封口費

自稱政治顧問及創業家的拉薩洛涉嫌與未成年少女發生性關係，並企圖用錢封口被控。(美聯社)

在明尼蘇達州共和黨 陣營小有名氣的金主拉薩洛(Anton "Tony" Lazzaro)7日被一名女子控告，稱16歲時曾被安排與拉薩洛發生性行為，後來拉薩洛還透過律師企圖對這名女子及家長提供1000元封口費。

自稱政治顧問及創業家的拉薩洛現年30歲，活躍於明尼蘇達州政治圈，主持政治行動委員會「大篷共和黨人」(Big Tent Republicans)，也經常透過社群媒體分享與前總統川普、共和黨國會參葛理漢(Lindsey Graham)及福斯新聞網主播卡爾森(Tucker Carlson)等共和黨要角合照；明州當地媒體「明星論壇報」(Star Tribune)報導，拉薩洛為共和黨候選人及政治委員會的各種政治捐款，累計達數10萬元。

拉薩洛在社群網站 上有著許多奢華生活的點滴分享，包括坐在私人專機上的照片，為法拉利(Ferrari)跑車加油的照片，並與成堆的百元鈔票合影；他涉嫌仲介未成年人士從事性交易，8月12日遭到聯邦探員逮捕。

聯邦探員也逮捕了聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)19歲學生吉瑟拉•梅迪納(Gisela Castro Medina)；梅迪納遭大陪審團起訴，罪名為仲介未成年人士與拉薩洛發生關係；拉薩洛透過律師否認所有罪名。

根據檢方調查，拉薩洛在2020年5月至12月間，透過梅迪納尋找未成年人發生性關係。

華盛頓郵報報導，姓名未公布的女子7日在訴狀中指出，2020年5月起至7月止，在梅迪納安排下與拉薩洛多次見面，梅迪納形容拉薩洛是「位高權重的有錢企業家兼政治人物」，當時年僅16歲的原告與拉薩洛數次發生性關係。

訴狀中指出，2020年7月間，原告父親接到拉薩洛律師通知，指稱原告企圖在社群網站誹謗拉薩洛，拉薩洛考慮採取法律行動；律師向家屬表示願意提供1000元作為封口費，交換條件是原告必須簽署保密協議，遭原告父親拒絕，並向警方報案。