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內戰英雄成種族不公象徵 維州李將軍騎馬銅像8日拆除

記者張聲肇╱綜合報導
維吉尼亞州里奇蒙市紀念碑大道上，建立131年的邦聯名將李將軍騎馬銅像，將於8日拆除。(美聯社)
維吉尼亞州里奇蒙市紀念碑大道上，建立131年的邦聯名將李將軍騎馬銅像，將於8日拆除。(美聯社)

建立了131年的邦聯名將李將軍(Robert E. Lee)騎馬英姿銅像將於8日拆除，當年內戰英雄如今成為種族不公的象徵，維吉尼亞州州長諾譚(Ralph Northam)說，這是展現美國本色及價值「重要的一步。」

位於維州里奇蒙市紀念碑大道的這座6.4公尺巨型塑像，原本2020年6月就要拆除，也就是非裔佛洛伊德之死事件10天之後，因當地居民提告而延緩。最高法院上周判決州政府有權遂行拆除計畫，州政府6日宣布準備工作將於7日下午6時開始。

銅像移除後，原來的時間膠囊將恢復「地位」成為當地的地標。

1860年代內戰期間南方邦聯的首都就在里奇蒙市，佛洛伊德之死案引發全國各地種族示威，李將軍的銅像頓時成為抗議的新標的；目前為止，里奇蒙市十多個邦聯時代人物或事件的紀念塑像已先拆除。

李將軍的騎馬塑像是全國最為人知的邦聯「遺緒」之一，8日拆除時，料將引發媒體與好奇民眾圍觀。

州政府6日表示，現場可容納的人數有限，因此先到者優先，政府的臉書和推特網站會現場直播，民眾可上@governorVA網站觀賞。

1890年，這座銅像從法國運抵時，1萬名維州民眾用馬車把各部位運載一哩多才抵達拼裝現場，白人認為這是他們的英雄，非裔卻視之為頌揚奴役制度的象徵。

諾譚政府說它會廣徵民意，再決定如何處理銅像去路與遺址；現場40呎花崗岩座底暫不拆除，整條紀念碑大道中心重新設計時，一併考慮。

有些提倡種族正義人士認為基座應該留下來，紀念去年夏天這場爭取種族公正運動。

積極參與改造銅像現場景觀的魏斯特(Lawrence West)建議把這個地點改為「社群」空間，讓不同背景與族群民眾「培養各類型的溝通與連結管道。」

佛洛伊德 維州 非裔

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