17歲愛上海灘 緬州男當救生員50年 無一人溺斃

在緬因州市嘉寶沙灘州立公園連續50年當救生員的魏爾佛特。(美聯社)

1972年首次以救生員身分來到緬因州市嘉寶沙灘州立公園 (Scarborough Beach State Park)的魏爾佛特(Greg Wilfert)回想過去50年夏季，從沒缺席做的一件事，就是「回來當救生員。」

66歲的魏爾佛特很得意地指出，這半世紀以來，公園沙灘出動救人任務900多次，沒一人溺斃。

魏爾佛特在17歲初見這個沙灘即迷戀不捨；之後連續50年，他每年夏天一定設法來到這初戀情人般的沙灘擔任救生員，另外也擔任體育教員，也和太太開過骨董店。太太2019年去世。

如今，退休 老師的他，仍不放棄他鍾愛的暑期工作；他說：「捨棄什麼都可以，海灘絕不能捨棄。海灘就是我，我就是海灘。」

有一陣子，州府為了省錢，把這個州立公園的經營外包出去，他乾脆自己承租下來，自行經營。目前經營這個公園的黑點資源管理公司，他就是股東之一。

他的職稱是公園總經理，實際上，擔任救生員就佔掉他90%上班時間。

現年61歲，第39個夏季也在這裡當救生員的柯瑞 爾(David Currier)說：「魏爾佛特對這片沙灘情有獨鍾，非常投入，一定要遊客安全無虞。」

兩人看著來這邊游泳玩水的小孩長大成人，有些不但為人父母，還當上祖父母外公外婆了。

魏爾佛特很喜歡和人交流，樂於和遊客分享他的洋流知識，包括衝浪流和較危險的離岸流；目前還不打算停工。他身體很好，每天在海裡游上一哩才作罷。

勞工節假日結束，夏季海灘活動也告終；魏爾佛特和柯瑞爾都說明年春季，他們將回到沙灘來。