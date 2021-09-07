SpaceX全平民太空船之旅 4人圓夢 16日發射

參與人類史上首次平民太空遊的四位民眾(左起)，塞姆布洛斯基、西恩．普羅克特、薩克曼和海莉．阿瑟諾。(取材自推特)

特斯拉(Tesla)電動汽車創辦人馬斯克(Elon Musk)創立的太空 航天公司(SpaceX )，將在16日發射全部由平民組成的太空團隊至太空進行為期三天的旅程；本次旅程所得收益，將捐給聖朱德兒童醫院(St. Jude Children’s Research Hospital)。

根據SpaceX的發射計畫，這項名為「驚奇4」(Inspiration4)的平民太空遊計畫將在國家航空暨太空總署(NASA)位於佛羅里達州卡納維爾角(Cape Canaveral)的甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)發射，目標高度為335哩，略高於國際太空站的260哩，約與哈伯望遠鏡同一高度。而確切發射的時間點，將依據發射日前三天的平均天氣條件決定。

參與人類史上首次平民太空遊的四位民眾，包含信用卡處理公司Shift4 Payments創辦人兼執行長，同時具有飛行員執照的薩克曼(Jared Isaacman)、抗癌女將海莉．阿瑟諾(Hayley Arceneaux)、前空軍軍官，現任洛克希德．馬丁公司數據工程師塞姆布洛斯基(Christopher Sembroski)，與亞利桑納州坦佩市社區大學非裔女教授西恩．普羅克特(Sian Proctor)；他們自3月成團以來就開始進行一連串的太空訓練。

本次的出遊任務指揮官是薩克曼，他並未透露為此次行程支付多少費用，但他已向聖朱德兒童醫院捐贈1億元；抗癌女將阿瑟諾則是擔任此次飛行計畫的醫療官，她小的時候曾因罹患骨癌而收治於聖朱德醫院，長大回到聖朱德兒童醫院擔任醫師助理。她說：「抗癌的經驗使我變得堅強，教會我做好應對意外的準備，然後繼續前行。」

而塞姆布洛斯基和普羅克特都是參加薩 克曼所舉辦的抽獎活動，順利贏得太空船席位的幸運兒。

薩克曼在團隊成立時，就為本次的飛行計畫立下宏願，他說：「『驚奇4』計畫的目的除了幫助人類探索星際旅行的可能外，也希望喚起大家對於兒童癌症的重視，進而支持像聖朱德醫院一樣的研究機構。本次執行任務的機組員們，都散發出這樣大愛的人性光輝，能與他們共赴太空，一同為人類創造歷史，是我至高無上的光榮。」