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經濟復甦不均 勞工急缺 840萬人失業卻有1000萬個職缺

編譯林育正╱綜合6日電

全美經濟復甦，但面臨嚴重缺工問題；目前雖然有840萬名失業勞工積極求職，但卻有1000萬個職缺數，顯示勞工理想的就業條件，顯然與企業存在不小落差。

目前從白宮到小型餐飲商家，都還摸不清楚目前就業市場狀況。新冠疫情後，勞工希望獲得掌握工作地點和方式的主導權；有人希望能不回到公司上班，也有人想要多一些時間陪伴家人，或是更彈性工作，以及更具意義的職涯。

現在辭職也來到歷史新高，自疫情前已上升13%；在疫情前已有超過490萬名勞工未工作，也未求職。疫情期間，還有360萬人決定退休，較預期多了200萬人。

雇主與勞工企業有不小落差，在休閒住宿業等大部分產業，職缺數量多於擁有經驗的勞工，表示失業者不願回到同一個產業。現在雇主找不到員工，失業勞工也認為自己找不到合適工作。目前約40%失業者、即320萬人已有半年以上未工作，因此也有部分勞工不得已轉換跑道。

經濟學者指出，其實職缺的數量反彈相當快速甚至優於預期，疫情期間損失的工作崗位，超過75%已開始重新招募。有專家預估，所有工作將在2022年中或下半年回到就業市場，比經濟大蕭條超過六年的窘境好上不少。

但聯準會(FED)主席鮑爾(Jerome H. Powell)表示：「這會是一場力道強勁，但不平等的復甦。」對於非裔、西語和沒有大學學位的民眾來說，求職仍較為困難。

復甦不均的狀況也出現在不同地區，愛達荷州與猶他州現在看似完全不受影響，失業率為2.6%和3%。但也有其他州仍相當慘澹，包括夏威夷州仍少了12%工作，紐約州則是9%。

不同產業的復甦不均，同樣是基層工作，洗車與汽車經銷商則藉著爆量消費回復過往水準；甚至有部分興趣的行業，如房貸借款公司與外送服務等，不僅不受疫情影響，還增加10至20%的員工。

工作 勞工 疫情

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