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缺工嚴重有益勞權 資方想留人才得大幅加薪

編譯柯立偉╱綜合6日電
拜登總統6日勞工節於德拉瓦州出席工會活動。(美聯社)
拜登總統6日勞工節於德拉瓦州出席工會活動。(美聯社)

象徵夏季結束的勞動節假期6日結束，拜登總統承襲自己於1976年首次當選公職以來即踐行的傳統，於德拉瓦州國際電氣工人工會(IBEW)上分送三明治，他並強調，自己自初入政壇以來，就非常支持工會運作。工會成員則是樂觀表示，今年受疫情影響缺工嚴重，因此將有更大的空間向資方爭取勞動權益。

事實上，不只是IBEW，因為疫情造成的缺工問題，讓全美各地工會今年都可望擁有較往年更多談判籌碼。新澤西州羅格斯大學(Rutgers U.)勞動關係學教授蘇珊．舒曼(Susan Schurman)分析，在疫情導致缺工問題則是傾向勞方，讓勞工代表有更多的議價空間。

她說：「當資方非得留人不可的時候，加薪是常見的留才手段。因此今年會看到各行各業的雇主大規模地加薪，以留住需要的人才。」

例如位於維吉尼亞州的富豪(Volvo，又譯沃爾沃)工廠約2900名員工自今春起罷工，最終經歷至少三度投票才確定最終的加薪12%、提供簽約獎金與低價健保方案。富豪工會成員表示，必須趁著這個時候恢復一些與資方談判的工具，否則過去10年來太過傾向資方了。

富豪司機威爾斯(Travis Wells)表示：「勞動力短缺的客觀環境現實，讓工會更有能力與公司代表談判，再加上受疫情影響，訓練新進人員的成本比過去提高，也讓雇主更傾向投入加薪成本，而非訓練成本。」

不過，勞資關係專家表示，這一波明顯傾向勞方的趨勢能否持續下去有待觀察。喬治城大學工會史教授麥卡汀 (Joseph McCartin)表示，2020年全美只有八場罷工人數高於1000人，其他罷工結構零散，不足以引起雇主重視。

此外，現職勞工參加工會的比例雖比去年多0.5%，但只占整體勞工10.8%，比起1983年工會運動高峰時期的20%將近腰斬。因此麥卡汀教授說，當前振奮的工會行動，能否持續到疫情結束以後，尚待觀察。

疫情 勞工 罷工

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