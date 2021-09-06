熱浪、山火、颶風、洪水…今夏1/3美國人飽嘗天災

今年夏季近三分之一美國人曾遭天災打擊。圖為路易斯安納州一處社區在颶風艾妲過後一周，積水仍未消退。(美聯社)

今年很不太平，過去三個月暴風雨、山火、颶風、沿海暴雨洪水都因氣候變遷 而加劇，近三分之一美國 人都受到天災打擊；最為突出的是64%的人現居住地遭逢連日熱浪侵襲，熱浪雖未正式定性為天災，但一般認為它是極端天候下最危險的天災。

華盛頓郵報報導，氣候變遷導致的天災至少自2018年趨勢就愈演愈烈，目前觸及範圍更廣，顯示地球暖化 已叫民眾生活變形有多大；據媒體報導及官方紀錄，6月起迄今至少388人死於颶風、洪水、熱浪及山林野火。

西北部太平洋岸高溫屢破紀錄，叫數百人熱死於家中；強降雨把地下室公寓變成死亡陷阱，還有一起事件中，洪水把一對雙胞胎嬰兒由乃父懷抱中沖走；山林野火燎燒過500萬畝枯如乾柴的森林；長期乾旱逼得聯邦官員不得不對科羅拉多河有史以來首度下達減少用水強制令。

聯邦急難管理局(FEMA)前局長傅格特(Craig Fugate)表示，有生以來未見過危機之多有如今年夏季；他說，如此多災多難的夏季能否讓輿論轉向，迫使政治領袖有所行動，假如還辦不到，那未來要付出什麼代價？

即使在天災中倖存的人都說，最近的災禍為有生以來僅見；以往不認為自己因氣候變遷即將大難臨頭的人，突然一朝醒來，發現洪水就在自家窗外、霧霾高懸於頭頂的空中，不知哪裡還有安全所在。

今年夏季近三分之一美國人遭天災打擊。圖為紐奧良一對夫婦在颶風艾妲過後，為災民提供免費食物。(美聯社)

今年夏季寓意深遠，真正的試練則在美國能否大舉而迅速矯治溫室氣體排放。

國家因應氣候變遷的最具雄心的計畫，便是民主黨提出金額3兆5000億元的預算案，但民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin III)憂心開支太大，2日呼籲要做立法「戰略暫停」，法案現已陷入危機。

對電力公司制定再生能源要求，向污染國開徵進口稅，慷慨補助電動車，沒有曼欽那一票，都無法過關。

但全球現已時不我予；自工業時代發韌以來，地球暖化已逾攝氏1.1度；美國助長的暖化，遠多於史上任何國家，1850年以來新增到大氣層的二氧化碳，有四分之一來自美國焚燒化石燃料。

但專家指出，假如人類不阻止地球繼續暖化，不管投資在基建的金額有多大，都不管用；聯合國最新氣候變遷報告指出，人類要在2030年之前減少溫室氣體排放達半數，才有機會防止暖化最惡劣的打擊，不那麼做，人類便置身於更炎熱、災難更多的未來。