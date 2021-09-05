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殺害人質 一名英籍IS成員供認不諱 另一人明年1月受審

編譯洪毅／綜合4日電

2014年時，伊斯蘭國(IS)直播斬首人質的畫面震撼世界，當時有四名IS成員因操英國口音而有「披頭四」之稱；現在，當中一名成員上周在美國的法庭上對罪行供認不諱，承認包括酷刑、勒索、斬首在內的全部八項指控。

37歲的柯泰(Alexanda Anon Kotey)2日在維吉尼亞東區聯邦法院承認2012年至2015年間，曾幫助伊斯蘭國，包括挾持人質後勒索贖金，並實施酷刑，乃至將其殺害，甚至在這些過程當中扮演領導性角色等指控。

柯泰表示，四名遭到斬首的美國人質—美國記者佛利(James Foley)、索特羅夫(Steven Sotloff)、國際志工卡西格(Peter Kassig)、穆勒(Kayla Mueller)，以及其他遭到斬首的歐洲、日本人質，都與他有關。

法官艾利斯(T.S. Ellis)要求柯泰自己說明他的所作所為時，柯泰表示，他最初去敘利亞是為了與阿塞德政權的軍隊作戰，最終他選擇宣誓效忠後來被美軍擊斃的伊斯蘭國領袖巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)，之後擔任過狙擊手及統領過訓練營等。

柯泰表示，血腥處決人質是為了確保人質們聽話及迫使西方政府付贖金的「必要之舉」；柯泰還說，他知道他是外界眼中「持極端主義激進分子」。

另一名「披頭四」成員艾爾謝克(El Shafee Elsheikh)將於明年1月受審，兩人不會在法庭上互為證人；其他兩名披頭四成員中，一人被擊斃，另一人正在土耳其服刑。

兩名「披頭四」成員是在美國向英國保證他們不會被判死刑後，才得以引渡到美國受審，認罪協議中刑度為終身監禁、不得假釋，不過坐牢15年後可以返回英國，因英國檢方可能的指控而受審。

另一方面，兩名成員則必須坦白伊斯蘭國的所作所為，且若受害者家屬要求時，他們必須與家屬見面；在2日的法庭內，所有受害者都有家屬出席。

柯泰的案子預計在明年3月4日正式宣判。

美國 英國 維吉尼亞

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