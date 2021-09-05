參與國會暴動 「牛角」男認罪 未獲川普赦免感覺被騙

1月6日以格外引人注目的牛角造型闖進國會大廈的「匿名者Q巫師」錢斯利(右一)對參與國會暴動重罪認罪，面臨41至51個月的刑期。(美聯社)

自稱「匿名者Q巫師」(QAnon Shaman)、來自亞歷桑納州的男子錢斯利(Jacob Anthony Chansley)3日為參加國會暴動的重罪犯行認罪，並請求能在等待量刑的期間出獄；他也對前總統川普 下台前未赦免他感到失望。

自被捕以來，錢斯利已被監禁近八個月，檢察官認為他應該面臨41至51個月的刑期；量刑結果將於11月17日公布，聯邦法官藍伯斯(Royce Lamberth)仍在考慮是否同意錢斯利的要求。

「匿名者Q巫師」錢斯利(見圖)對參與國會暴動重罪認罪，面臨41至51個月的刑期。(美聯社)

錢斯利的律師瓦金斯(Albert Watkins)辯稱，單獨監禁這段日子對錢斯利的心理健康造成不良影響；認罪前，錢斯利曾被轉往科羅拉多州進行精神鑑定，結果出爐後法官判定他具備行為能力，但認罪之前他仍表示：「我非常感謝法庭願意讓我接受精神鑑定。」

事發當天，錢斯利正是第一批闖入國會的前總統川普的支持者，他臉上畫著美國 國旗的彩繪、加上身穿牛角帽加皮毛的造型格外引人注目；錢斯利不僅與其他暴徒在現場合影，還指控前副總統潘斯(Mike Pence)是個叛徒，並寫下「正義遲早會到來」的字條留在潘斯的座位上。

目前仍有約600名參加國會暴動的暴動者被當局指控，另有55人認罪，但大多皆屬輕罪；迄今為止，僅一人對重罪指控認罪且被判刑；該名男子為來自佛羅里達州的霍奇金斯(Paul Allard Hodgkins)，他在7月19日以妨礙公務的罪名被判刑八個月。

瓦金斯指出，匿名者Q已否認過去與錢斯利的關係，儘管他參與活動的期間被認為是川普長期以來的死忠支持者；國會暴動前兩個月，錢斯利與其他川普支持者在鳳凰城的總統選舉開票 辦公室外現身，手中還高舉匿名者Q的標語。

不過事後瓦金斯卻聲稱，錢斯利與其他暴動者都認為是川普促成這次的行動，卻未獲得赦免，覺得「被川普騙了」。