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當年反對撤軍阿富汗 多位前將領受訪遭質疑

記者顏伶如／綜合報導
包括前任白宮國家安全顧問麥馬斯特(圖)在內等前任軍方高層，近來頻頻接受電視新聞訪問大談阿富汗撤軍，然而這些人物卻在20年來的阿富汗戰爭當中扮演一定角色，前後對照之下，顯得諷刺。(Getty Images)
包括前任白宮國家安全顧問麥馬斯特(圖)在內等前任軍方高層，近來頻頻接受電視新聞訪問大談阿富汗撤軍，然而這些人物卻在20年來的阿富汗戰爭當中扮演一定角色，前後對照之下，顯得諷刺。(Getty Images)

美國阿富汗撤軍引發當地陷入動亂，某些前任美軍將領受邀在新聞頻道分析阿富汗問題。華盛頓郵報報導，包括前任白宮國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)在內等前任軍方高層，近來頻頻接受電視新聞訪問，然而這些人物卻在20年來的阿富汗戰爭當中扮演一定角色，前後對照之下，顯得諷刺。

曾任美軍駐阿富汗指揮官的陸軍中將麥馬斯特，8月26日接受MSNBC新聞頻道主播安德瑞亞‧密契爾(Andrea Mitchell)專訪，討論美軍在阿富汗遭受攻擊以及喀布爾國際機場最新狀況；麥馬斯特在訪問中說，喀布爾陷入混亂就是向神學士(Taliban)一樣的恐怖組織投降的下場。

不過，麥馬斯特曾在川普政府任職，擔任白宮國家安全顧問期間，參與了有關美國從阿富汗撤軍的決策。

華盛頓郵報分析，近來受邀上電視討問阿富汗情勢的軍事專家，其中許多都曾親身參與長達20年的阿富汗戰爭，這些前任軍方將領高談闊論，卻避談自己在整個阿富汗戰爭裡曾扮演角色但最後任務失敗，忙著檢討拜登政府卻忽略撤軍是在川普任內達成的協議。

曾派駐阿富汗的海軍陸戰隊退役成員、現正爭取代表民主黨參選密蘇里州聯邦參議員的庫恩斯(Lucas Kunce)，本周稍早接受MSNBC專訪時便說，許多上電視評論阿富汗局勢的軍事專家，其實都希望美國永遠留在阿富汗。

新聞監督組織「美國媒體事務」(Media Matters for America)統計，從今年8月16日至26日之間，麥馬斯特出現在MSNBC、美國有線電視新聞網(CNN)及福斯新聞網(Fox News)共計七次，退休陸軍四星上將麥凱夫瑞(Barry McCaffrey)在這段期間則出現在MSNBC共計13次，而麥凱夫瑞在2010年曾公開反對美軍為撤離阿富汗訂定時間表。

阿富汗 美國 喀布爾

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