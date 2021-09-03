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火星探測器「毅力號」收集首個岩石樣本 將帶回地球

記者張聲肇／綜合報導
火星探測器毅力號成功收集首個岩石樣本，準備帶回地球。(美聯社)
火星探測器毅力號成功收集首個岩石樣本，準備帶回地球。(美聯社)

美國太空總署(NASA)最新的火星探測器「毅力號」(Perseverance)成功收集首個岩石樣本準備帶回地球，不會再像8月6日挖到的那一小塊神秘消失了。

地球控制站人員已收到岩石樣本裝入樣本管的鏡頭，「毅力號」隨後將把樣本管放到座艙裡，工作人員2日將岩石入管的照片上傳網路，讓外界放心它遲早會被送到地球。

NASA專案科學家、加州理工學院地質化學教授法爾利(Ken Farley)2日表示，「美麗的岩石核心清晰可見。」

「毅力號」收集的火星岩石與土壤樣本，待下次任務的探險船帶回地球後，地球科學家就可像研究阿波羅探月太空船帶回的月球地質樣本一樣，仔細看個夠。

8月6日「毅力號」第一次開挖、擷取、裝入樣本管裡的小石塊，最後卻不在管子裡。

法爾利說，「這確實令人失望，大家本來準備歡慶一下，結果一看照片，樣品管裡空空如也，真令人洩氣」。

「毅力號」的攝影機四處找，看看是不是掉到地上了，卻一無所獲；當時地球上的工作人員還擔心是不是鑽挖器壞了，但經過檢查，他們發現有問題的不是探險車上的機器，而是那小塊石頭。

專案經理喬絲柏（Jennifer Trosper）說，那塊石頭「不是我們要的，太脆弱了」，「鑽進去的時候就碎成粉末和小碎片，樣品管保留不住這麼細小的東西」。

法爾利說，那塊棕色的樣本石塊滿是巢洞，顯示本身已經生鏽、含有鹽分。但這卻表示它的所在地，可能曾是湖泊或水源，意謂數十億年前，火星可能有水，有生物。

法爾利說，生鏽、含鹽、滿是小洞也表示極易破碎，「我們上了一課」。

管子空空如也不表示一無所獲或「真空」─它封進去的「未經汙染的火星空氣」，也是科學家本來計畫今後要採擷的樣本。

經過得而復失教訓，第二次專挑「看起來最硬」的石塊，結果挖了一塊像是火山熔岩的石頭，科學家拿到後可以算出它的年齡，進而推算它上層、下層岩石的年紀。

毅力號 火星 太空

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