我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

川普譏：每次海理批評我 總在15分鐘後就改口

編譯周芳苑／綜合2日電
前總統川普在雜誌「浮華世界」最新期刊受訪時，猛烈抨擊他的前聯合國大使妮姬‧海理。(Getty Images)
前總統川普在雜誌「浮華世界」最新期刊受訪時，猛烈抨擊他的前聯合國大使妮姬‧海理。(Getty Images)

前總統川普(Donald Trump)在「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌最新一期刊出的訪問中，猛烈抨擊他任命的前聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)；有可能參選2024年共和黨總統海理曾聲稱，她對川普這位前長官1月6日在國會大廈暴動的角色深感憤怒。

對於海理的不滿，川普受訪時說，「每次她批評我，總會在大約15分鐘後翻轉說法」。

海理今年稍早接受另一媒體Politico訪問時，對於川普1月6日國會大廈暴動事件前後的行為感到沮喪。

海理被問到暴動事件發生後是否曾與川普談過話，她說，「如果我告訴你我很生氣，這只是輕描淡寫」。海理補充，關於前總統川普對待前副總統潘斯(Mike Pence)的方式，她感到「厭惡」。

海理說，對川普而言，潘斯只是對「那個人」忠心耿耿，只是「那個人」的好朋友。

川普在「浮華世界」專訪中繼續批評2024年也可能競選總統的潘斯；川普說，潘斯確認2020年總統選舉結果時未扮演好自己的角色，他恐怕難以贏得選民的心。

川普告訴「浮華世界」，潘斯沒有將數據送回立法機構，自食惡果，害慘了他自己。

川普本人迄今尚未對於是否再次參選總統正式表態；距離下屆總統大選還有三年多時間，川普在潛在共和黨總統參選人的民調中遙遙領先。

Hill-HarrisX7月民調顯示，56%共和黨登記選民聲稱，下一屆共和黨初選將考慮投票給川普，表態投票給潘斯、海理的比率僅各為28%、15%。

川普 共和黨 投票

上一則

火星探測器「毅力號」收集首個岩石樣本 將帶回地球

下一則

維珍老闆布蘭森太空之旅偏離航道 聯邦航空局調查

延伸閱讀

烏克蘭總統訪白宮 拜登承諾反俄國侵略

烏克蘭總統訪白宮 拜登承諾反俄國侵略
法新社：共和黨兩位州長較勁 爭相接收川普基本盤

法新社：共和黨兩位州長較勁 爭相接收川普基本盤
神學士霸占美價值850億武器 川普提議「這樣討回」

神學士霸占美價值850億武器 川普提議「這樣討回」
曾陷川普電話門醜聞 烏克蘭總統將會見拜登

曾陷川普電話門醜聞 烏克蘭總統將會見拜登

熱門新聞

加州一名小學教師在教室中取下口罩，結果使學生和家長感染新冠病毒。圖為加州州長紐森巡視小學。(美聯社)

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

2021-08-27 20:37
58歲美甲師麗莎·史特德曼因新冠肺炎重症住院一個多星期，返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的丈夫羅納德，已死在家中。（圖截自WTVG 13abc推特）

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

2021-08-28 19:34
美國財政部2018年制裁張建（圖上方）時製作的相關共犯組織圖。(美國財政部)

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

2021-08-31 09:35
潔西卡‧華勒斯(Jessica Wallace)在GoFundMe網站募款專頁上寫道，丈夫現正插管中，「面臨各種醫藥費帳單，出現這種狀況，我們毫無準備」。(圖截取自GoFundMe)

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

2021-08-27 09:16
美國政府為紓解嚴重住宅荒，計畫在未來三年興建、銷售10萬戶平價住宅。（路透）

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

2021-09-01 19:34
歐盟30日建議暫停來自美國的非必要旅行，以避免疫情進一步擴散。圖為巴黎鐵塔的瞭望台。(美聯社)

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

2021-08-30 13:35

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重