川普譏：每次海理批評我 總在15分鐘後就改口

前總統川普在雜誌「浮華世界」最新期刊受訪時，猛烈抨擊他的前聯合國大使妮姬‧海理。(Getty Images)

前總統川普 (Donald Trump)在「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌最新一期刊出的訪問中，猛烈抨擊他任命的前聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)；有可能參選2024年共和黨 總統海理曾聲稱，她對川普這位前長官1月6日在國會大廈暴動的角色深感憤怒。

對於海理的不滿，川普受訪時說，「每次她批評我，總會在大約15分鐘後翻轉說法」。

海理今年稍早接受另一媒體Politico訪問時，對於川普1月6日國會大廈暴動事件前後的行為感到沮喪。

海理被問到暴動事件發生後是否曾與川普談過話，她說，「如果我告訴你我很生氣，這只是輕描淡寫」。海理補充，關於前總統川普對待前副總統潘斯(Mike Pence)的方式，她感到「厭惡」。

海理說，對川普而言，潘斯只是對「那個人」忠心耿耿，只是「那個人」的好朋友。

川普在「浮華世界」專訪中繼續批評2024年也可能競選總統的潘斯；川普說，潘斯確認2020年總統選舉結果時未扮演好自己的角色，他恐怕難以贏得選民的心。

川普告訴「浮華世界」，潘斯沒有將數據送回立法機構，自食惡果，害慘了他自己。

川普本人迄今尚未對於是否再次參選總統正式表態；距離下屆總統大選還有三年多時間，川普在潛在共和黨總統參選人的民調中遙遙領先。

Hill-HarrisX7月民調顯示，56%共和黨登記選民聲稱，下一屆共和黨初選將考慮投票 給川普，表態投票給潘斯、海理的比率僅各為28%、15%。