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噴水剛剛好 好萊塢特效用「造雪槍」加州野火派上用場

中央社／舊金山1日電
造雪槍是1934年好萊塢電影工作者為了營造暴風雪特效的發明，如今在加州野火旺季派上用場。（取材自臉書hkdsnowmakers）
造雪槍是1934年好萊塢電影工作者為了營造暴風雪特效的發明，如今在加州野火旺季派上用場。（取材自臉書hkdsnowmakers）

原本用來造雪的機器，現在成了應對美國西部野火的機器人滅火隊。造雪槍是1934年好萊塢電影工作者為了營造暴風雪特效的發明，如今在加州野火旺季派上用場。

受到「卡爾多野火」（Caldor Fire）威脅的塔霍湖（Lake Tahoe）地區，是加州北部與內華達州交界的知名滑雪勝地，當地有11個主要的滑雪場，多在美國林務局的林地上經營。

其中一家天堂滑雪度假村（Heavenly）造雪部門主管克拉克（Bill Clark）在臉書（Facebook）發出許多照片和影音，從昨天晚上到今天清晨他帶領員工維持造雪機運轉。希望能保持建築物、滑雪纜車和周邊森林的潮濕狀態，以阻擋火勢，同時提高野火受災區周邊的濕度。

加州聖荷西「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，造雪機又名造雪槍，每分鐘可抽水150加侖（約568公升），水柱強過一般消防水管5倍，有些造雪槍是固定安裝，有些可移動攜帶，從滑雪場的水庫或水井取水。天堂滑雪場有兩個水庫，其中一個可蓄水5000萬加侖（約18.9萬立方公尺）。

密西根州米德蘭（Midland）一家造雪設備企業的發言人艾爾巴（Brooke Alba）說，造雪槍可以噴水100到200英尺遠，每一個造雪槍就像是一個持著消防水管的人。

史密森尼月刊（Smithsonian）網站報導，1934年華納兄弟（Warner Brothers）技術總監蓋博（Louis Geib）在好萊塢發明一台配有3個旋轉葉片的風扇機器，對400磅（約181.5公斤）重的冰塊刨冰，為電影「當地球轉動」（As the Earth Turns，暫譯）製造出逼真的暴風雪場景，是歷史上第一台造雪機器。

造雪槍已成美國滑雪勝地的必要設備，特別因氣候變遷導致的溫度上升，導致許多地方冬天降雪量不足。而美國西岸近年受野火威脅，造雪槍逐漸被滑雪場的業者用做防火幫手。

卡爾多野火從8月14日開始在加州首府沙加緬度（Sacramento）以東的山區開始延燒，兩周後越過山脊，在加州與內華達州界的塔霍盆地南端蔓延，超過5萬人被迫撤離。根據加州防火廳，火勢造成544棟房屋和12家商店損毀，另有3萬4000多棟房子有潛在威脅。

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