美航艦直升機墜海 美軍聖地牙哥外海搜救中

美國 海軍太平洋艦隊今天表示,一架軍用直升機自航空母艦林肯號起飛,隨後墜入大海,美軍已在加州聖地牙哥 外海展開搜救行動。

路透社報導,美國海軍太平洋艦隊在社群媒體 推特(Twitter)發文說:「林肯號(USS Abraham Lincoln, CVN-72)上一架MH-60S直升機,於太平洋標準時間(PST)8月31日下午4時30分,在聖地牙哥(San Diego)外海約60海里執行例行飛行任務時墜入海中。」

推文也說:「海岸防衛隊和海軍的海空人員正進行搜救任務。」

UPDATE 1: Currently, one crewmember has been rescued and search efforts continue for the other crewmembers of an MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) that crashed into the sea off the coast of San Diego, Aug. 31: https://t.co/4O9iDV1jNx (1/2)