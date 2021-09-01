美航艦直升機墜海 美軍聖地牙哥外海搜救中

MH-60S海鷹直升機示意圖。（路透）

美國 海軍太平洋艦隊今天表示，一架軍用直升機自航空母艦林肯號起飛，隨後墜入大海，美軍已在加州聖地牙哥 外海展開搜救行動。

路透社報導，美國海軍太平洋艦隊在社群媒體 推特（Twitter）發文說：「林肯號（USS Abraham Lincoln, CVN-72）上一架MH-60S直升機，於太平洋標準時間（PST）8月31日下午4時30分，在聖地牙哥（San Diego）外海約60海里執行例行飛行任務時墜入海中。」

推文也說：「海岸防衛隊和海軍的海空人員正進行搜救任務。」