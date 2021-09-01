美航艦直升機墜海 美軍聖地牙哥外海搜救中
美國海軍太平洋艦隊今天表示，一架軍用直升機自航空母艦林肯號起飛，隨後墜入大海，美軍已在加州聖地牙哥外海展開搜救行動。
路透社報導，美國海軍太平洋艦隊在社群媒體推特（Twitter）發文說：「林肯號（USS Abraham Lincoln, CVN-72）上一架MH-60S直升機，於太平洋標準時間（PST）8月31日下午4時30分，在聖地牙哥（San Diego）外海約60海里執行例行飛行任務時墜入海中。」
推文也說：「海岸防衛隊和海軍的海空人員正進行搜救任務。」
UPDATE 1: Currently, one crewmember has been rescued and search efforts continue for the other crewmembers of an MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) that crashed into the sea off the coast of San Diego, Aug. 31: https://t.co/4O9iDV1jNx (1/2)— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) September 1, 2021
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