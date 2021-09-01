子女抵稅額增加 年齡上限改18歲 國稅局另推中文服務

聯邦國稅局 (IRS)近日推出系列中文服務，包括對2021年子女抵稅額(Child Tax Credit)的詳解和問答，國稅局官員表示，2021年子女抵稅額的具備資格子女的年齡上限稍有變化，從原先的17歲改為18歲，此外，抵稅金額也比往年增加，屬於疫情紓困項目的一部分，民眾可使用國稅局網站助手計算並查詢。

國稅局中文新聞發言人蔡萍表示，2021年子女抵稅額的「具備資格子女」為2022年1月1日前未滿18歲者，若家庭子女數量和家庭收入有變動，則子女抵稅額也將相應變化，國稅局因此推出網路計算工具和小助手，讓民眾可自行依據子女年齡、子女數量、家庭收入、工作狀態等信息，計算子女抵稅額。

蔡萍表示，對每年都有報稅 的家庭，今年無需額外申報，國稅局會根據往年的納稅申報表直接判斷，自動給符合條件的家庭發放子女抵稅額。

蔡萍表示，對於低收入 家庭，或平時未申報聯邦稅的家庭，可以登錄國稅局官網使用Non-filer填表，國稅局即可發放子女抵稅額；此外民眾也可使用「資格助手」(eligibility assistant)來查詢自己是否符合申報條件，只需回答兩個問題，在30秒之內即可知道是否可領子女抵稅額。

許多家庭今年夏天已收到子女抵稅額，蔡萍表示，今年收到的抵稅額為總體的一半，另一半將在明年報稅時發放；她說，每個家庭領取的子女抵稅額都不一樣，因此鼓勵民眾到國稅局官網(https://bit.ly/38qkImk)，使用工具計算查詢。

未按時(4月15日前)報稅者，仍可上國稅局官網使用免費報稅軟件Free File繳稅，此免費軟件供家庭年收入在7萬2000元以下者使用，若家庭收入超過此標準者可以其他電子申報方式來繳稅。

蔡萍表示，國稅局6月成立華語新聞團隊，完善包括中文網站、講解視頻、常見問題解答、報稅服務、表格填寫指導、政策解答等服務，若經營國際生意的華人對稅務有疑問，也可使用國稅局官網的工具來尋求專家釋疑。

蔡萍表示，未來幾周，國稅局還將推出針對小商家的稅務優惠政策，扶助企業的疫後恢復，並發布多種語言的資訊，民眾可登錄國稅局官網(irs.gov)關注。