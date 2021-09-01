我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

J.D. Powe調查：新車品質 公羊卡車奪冠 克萊斯勒墊底

記者張聲肇╱綜合報導
J.D. Power調查顯示，公美卡車首度被評為高品質新車居冠 。(美聯社)
J.D. Power調查顯示，公美卡車首度被評為高品質新車居冠 。(美聯社)

市場調查公司J.D. Power31日表示，公羊卡車(Ram trucks)首度被消費者評為高品質新車；普遍來說，消費者對各類新車最不滿的是高科技功能，例如資訊娛樂系統。

繼公羊卡車之後的新車品質排名第二、三名分別是凌志(Lexus)和三菱( Mitsubishi)；高級轎車排名則是凌志居冠，現代(Hyundai)的創世紀(Genesis)居次。

以廠牌論，現代汽車有七種車型獲新車高品質評價，排名第一，豐田六種，排名第二，寶馬(BMW)和日產並列第三(四種)，通用和史岱蘭提斯(Stellantis，原飛雅特-克萊斯勒)第四(兩種)。

J.D. Power的市場調查受到重視，因為它調查的愛車人人數眾多，每次至少數千人，問題也很問得到位，譬如每百輛車主，購入新車後90天內遇到問題多寡，問題從無線網路連接手機速度，到引擎問題，甚至車漆顏色的耐度，都包括在內。

今年每100輛新車車主平均遇到162個問題，比去年改善了2%，單一車型最佳品質是日產的Maxima，每100輛只遇到85個問題。

車主最常遇到的問題是網路連線，不管安卓「自動」( Android Auto )或蘋果「車戲」(Apple CarPlay)的資訊娛樂系統，車商越努力想讓駕駛人享受方便的手機、汽車功能結合，問題越多，也是2011年以來，語音辨認不再是新車車主的「頭號抱怨」問題。

新車品質排名殿後的是克萊斯勒，其次為特斯拉(倒數第二)和奧迪(倒數第三)。J.D. Power公司副總裁沙軍特(Dave Sargent)說，特斯拉車主碰到的不是車內的科技，而是其他問題，如車體間隙、油漆、風聲、內部雜音等。

電動車中，只有Mini Cooper的問題少於每百輛162，其他的都高於平均；沙軍特說，車主抱怨的不是電動車的電池或引擎，而是「最新版」的科技功能。而新型科技功能多是車主要求加裝的，不見得是車子設計時原本附帶的。

特斯拉 電動車 汽車

上一則

殘殺愛州女大生棄屍玉米田 無證客判終身監禁不得假釋

下一則

牙齒保險 終於有望列入Medicare

延伸閱讀

J.D. Power新車品質調查：公羊卡車奪冠 克萊斯勒墊底

J.D. Power新車品質調查：公羊卡車奪冠 克萊斯勒墊底
女股神將推「透明度」ETF 攻ESG題材而非破壞式創新

女股神將推「透明度」ETF 攻ESG題材而非破壞式創新
電動皮卡廠Rivian拚IPO

電動皮卡廠Rivian拚IPO
輔助駕駛模式又出事 特斯拉州際公路撞警車

輔助駕駛模式又出事 特斯拉州際公路撞警車

熱門新聞

加州一名小學教師在教室中取下口罩，結果使學生和家長感染新冠病毒。圖為加州州長紐森巡視小學。(美聯社)

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

2021-08-27 20:37
58歲美甲師麗莎·史特德曼因新冠肺炎重症住院一個多星期，返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的丈夫羅納德，已死在家中。（圖截自WTVG 13abc推特）

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

2021-08-28 19:34
潔西卡‧華勒斯(Jessica Wallace)在GoFundMe網站募款專頁上寫道，丈夫現正插管中，「面臨各種醫藥費帳單，出現這種狀況，我們毫無準備」。(圖截取自GoFundMe)

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

2021-08-27 09:16
美國財政部2018年制裁張建（圖上方）時製作的相關共犯組織圖。(美國財政部)

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

2021-08-31 09:35
民眾接種輝瑞疫苗。(美聯社)

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

2021-08-28 16:31
歐盟30日建議暫停來自美國的非必要旅行，以避免疫情進一步擴散。圖為巴黎鐵塔的瞭望台。(美聯社)

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

2021-08-30 13:35

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片