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福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

社安基金 2034年提前用光 比預測早一年

記者顏伶如╱綜合報導
社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)
社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

2020年爆發的新冠肺炎疫情，導致美國經濟遭受重創，就連社會安全基金也遭衝擊。社安信託基金理事會31日公布年度報告指出，社安金計畫2021年支出將超過收入，這個結果與去年新冠肺炎疫情發生初期的評估大致相符，但社安基金恐怕到了2034年便將用罄，比2020年4月時的估測還提早一年。

華爾街日報報導，一旦社安基金用光，民眾領取的社安金福利將自動縮減，除非國會採取行動，為社安金計畫投注預算，如此措施在過去有前例可循。

同樣因為疫情影響，社安信託基金理事會預估到2023年之前，美國死亡率將較2020年的數據提高，2021年與2022年的新增移民人數、嬰兒出生數，則將雙雙走低。另外，勞工生產力、美國經濟產出表現，都在疫情波及下而降低。

年度報告中寫到，這些短期數據的改變及推估，對於社安金計畫的前景都造成重大影響。

資深政府官員說，今年通貨膨脹節節升高，社安金生活成本調整(cost-of-living adjustment, COLA)跟著變動，從明年起領取金額將增加6%，創下2008年以來幅度最大年增率。2008年時，由於油價高漲，社安金生活成本調整跟著增加5.8%。

美國經濟在疫情出現後陷入衰退，做為社安金主要預算來源的薪資稅(payroll tax)嚴重縮水；不過，資深政府官員分析，薪資稅財源變少，卻也因為新冠病毒造成原本有資格領取社安金的老年人死亡率增加，讓社安金收支得以獲得平衡。

社安信託基金理事會在報告中指出，從現在到2033年之前，社安金計畫都能夠按時發放全額，可是2033年之後，社安基金則只夠支付約76%的福利，屆時必須由國會介入，為社安金計畫增加預算。

另外，社安金計畫當中的傷殘基金(disability fund)則可支撐到2057年，比去年報告的估測還多八年。

社安金 疫情 美國

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