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網路上課被老師踢除封鎖 實境秀女星揚言告哈佛

記者顏伶如／綜合報導
靠著實境節目走紅的電視女星法拉亞伯拉罕，日前在評價網站Yelp為哈佛留下「一顆星」評語並指校方「詐騙」、「歧視」。(Getty Images)
靠著實境節目走紅的電視女星法拉亞伯拉罕，日前在評價網站Yelp為哈佛留下「一顆星」評語並指校方「詐騙」、「歧視」。(Getty Images)

靠著MTV電視台實境節目「16歲懷孕」(16 and Pregnant)、「少女媽媽」(Teen Mom)走紅的電視女星法拉亞伯拉罕(Farrah Abraham)，由於在哈佛大學碩士班創意寫作課Zoom網路上課時被老師踢除並封鎖，日前在評價網站Yelp為哈佛留下「一顆星」評語並指校方「詐騙」、「歧視」。她在接受媒體訪問時說，授課老師的作法顯然涉嫌「虐待學生」，現正考慮對哈佛提告。

法拉亞伯拉罕日前穿著印有哈佛字樣上衣接受於TMZ娛樂新聞網站訪問時說，哈佛老師派翠西亞‧貝蘭卡(Patricia Bellanca)「故意耍詐」，要求繳交作業卻不批改，後來演變成為老師逼迫她退選課程的理由。

30歲的法拉亞伯拉罕說，哈佛大學的網課「根本是個笑話」、「詐騙」，還因為身為全班「最多元族裔」的身份，遭受種族歧視。法拉亞伯拉罕為敘利亞、義大利及丹麥混血。

她表示，打電話及寫信給貝蘭卡、院長紐波倫(Robert Neugeboren)都沒有任何回應，只好上網公開爆料。

這位女星8月22日在Yelp網站為哈佛大學撰寫評價寫道，有繳學費卻遭到校方最高主管歧視，Zoom網路上課遭到封鎖，貝蘭卡及紐波倫則都毫無回音。

她寫道：「身為碩士班學生，繳交學費比別人來得高，卻被安排跟高中二年級生、副學士學位及大學部程度學生在同一堂課。這是一起針對長春藤名校而來的訴訟，有關欺瞞、詐騙。」

她在評價當中指出，「哈佛不是一個安全或可信的學校」，並指老師對學生施以「教學虐待」，不讓學生接受教育、對學生歧視及造謠中傷，「老師不懂得怎麼教網課」。

法拉亞伯拉罕接受訪問時說，哈佛老師對待學生的方式「充滿虐待」，因此將對學校提告，但會先給校方一段時間回應。

種族歧視 哈佛大學 詐騙

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